Dieguinho exalta atuação do Ceará contra CSA e celebra golaço: "Dá confiança para o Clássico-Rei"

O Ceará recebeu o CSA na noite desta quarta-feira, 5, no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Autor do gol da vitória do Ceará diante do CSA nesta quarta-feira, 5, o lateral-direito Dieguinho concedeu entrevista após o apito final do jogo e enalteceu a atuação coletiva da equipe. Além disso, afirmou que o tento marcado "dá confiança" para o Clássico-Rei de sábado, 8. "Agradeço a Deus por essa vitória. Uma partida muito boa que fizemos, um volume alto. Pude ser feliz na finalização. Fico feliz pelo grupo e pelo meu gol. Cada um tem buscado o seu ideal e eu procuro evoluir sempre. O gol dá confiança para o Clássico-Rei", disse.