Fortaleza acerta contrato com Kuscevic até 2028 e vai exercer compra

Tricolor do Pici alinha acordo por quatro temporadas com o zagueiro chileno e vai efetuar pagamento ao Coritiba para concretizar a transferência em definitivo

O Tricolor já tinha acordo alinhado com o Coxa — o empréstimo tinha opção de compra fixada —, mas ainda não tinha um consenso com o estafe do camisa 13, o que fez a negociação virar o ano e se estender até as vésperas do início da pré-temporada. Agora, clube e jogador se entenderam sobre os termos do novo vínculo.

O Fortaleza bateu o martelo após longa negociação e chegou a um acordo para a permanência do zagueiro Kuscevic. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici acertou contrato por quatro temporadas com o jogador chileno e vai exercer a compra junto ao Coritiba para tê-lo em definitivo até 2028.

O contrato com o Coritiba previa opção de compra por 1,5 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual), que poderia ser exercida até o último dia 31 dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos. Semanas antes, o Leão já havia informado os paranaenses que pretendia ter o camisa 13 em definitivo e tratava sobre as condições financeiras — e o acerto se manteve.

Kuscevic foi um dos pilares do sistema defensivo do Tricolor ao longo de 2024, viveu a temporada com mais jogos disputados e voltou a ser convocado para a seleção do Chile, inclusive sendo titular nos jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 13 disputou 43 jogos pelo Fortaleza, com três gols marcados.

Há cerca de duas semanas, diante dos entraves na negociação com os agentes de Kuscevic, o Fortaleza tomou conhecimento que já havia movimentos no mercado da bola nacional e internacional de equipes interessadas no zagueiro.

Com a permanência de Kuscevic, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda conta com Brítez e Cardona para a posição. Titi atingiu a meta para renovação automática de contrato, mas não teve a permanência anunciada pelo Leão. O clube ainda tenta a contratação do experiente David Luiz , que deixou o Flamengo.

De acordo com Zero Hora, um destes clubes foi o Grêmio, agora comandado por Gustavo Quinteros, que trabalhou com o defensor na Universidad Católica, do Chile, em 2019. Do outro lado da corda, Vojvoda também foi acionado para reforçar o interesse de contar com Kuscevic em 2025.

A carreira de Kuscevic

Revelado pela Universidad Católica, do Chile, Benjamín Kuscevic teve breve passagem pelas categorias de base do Real Madrid e retornou ao clube de origem em 2016, quando se firmou no elenco profissional. A saída da terra natal ocorreu em 2020, quando se transferiu para o Palmeiras.

No Verdão, em três temporadas e meia, entrou em campo apenas 42 vezes. No ano passado, foi comprado pelo Coritiba por R$ 6 milhões, mas não permaneceu para esta temporada após o rebaixamento para a Série B.