Histórico, artilheiros e momento atual: veja curiosidades sobre o Clássico-Rei

Volante Richardson e atacante Moisés disputam lance no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O maior confronto do futebol cearense se encaminha para seu 617º capítulo em toda a história, o primeiro de 2025. Neste sábado, 6, Fortaleza e Ceará disputam o Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense, na Arena Castelão, às 16h30min. A temporada atual, aliás, promete ser marcada por um número elevado de embates entre as equipes. Além do Estadual, os times podem se encontrar nas finais do Cearense e do Nordestão — ou fases decisivas, como quartas e semi —, na Copa do Brasil, e dois certos: Série A do Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O embate entre tricolores e alvinegros possuem todos os ingredientes de emoção. Uma rivalidade de 107 anos ostenta grandes histórias, heróis improváveis, títulos e provocações.

Já o Ceará evitou o hexa do rival na última temporada, em duelo decidido nas penalidades, com Richard sendo o grande nome da conquista. Fortaleza x Ceará: o carrasco de cada um A receita do futebol para vencer é simples: gol. E existem jogadores que se notablizaram ao longo da história por deixaram sua marca de forma expressiva no Clássico-Rei, sendo o pesadelo para o torcedor rival. Na história recente, muito se fala sobre Clodoaldo (Fortaleza) e Sérgio Alves (Ceará). O pensamento é válido, afinal, o Baixinho marcou 18 vezes no embate, enquanto o Carrasco Alvinegro — o nome já é sugestivo —, 22. O eterno camisa 11 do Vovô, aliás, é o terceiro maior goleador do confronto.

+ Veja mais notícias sobre o Clássico-Rei Os dois líderes da artilharia do Clássico-Rei são ídolos do passado de tricolores e alvinegros, como é o caso de Gildo, segundo maior artilheiro do enfretamento entre rivais cearenses, considerado por muitos o principal jogador da história do Ceará. Frente ao Leão, foram 25 bolas nas redes em 51 jogos. Mas a liderança desse ranking é, com sobras, de Juracy Machado. O atleta foi o grande nome do Leão do Pici no começo da história do clube, afinal defendeu a camisa tricolor entre os anos de 1920 e 1941. Nesse período, sua vítima favorita foi o Ceará, onde deixou marcado 30 gols.