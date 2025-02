38 mil torcedores já estão confirmados no primeiro Clássico-Rei de 2025

O Fortaleza divulgou na noite desta quinta-feira, 6, a primeira parcial do primeiro Clássico-Rei de 2025. No duelo válido pela 5ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, mais de 38 mil torcedores já estão confirmados, sendo 27.491 tricolores — 17.836 sócios via check-in e 9.655 ingressos vendidos — e 10.824 alvinegros.

O duelo, em que o Fortaleza é mandante e possui uma parcela maior de ingressos, irá ocorrer às 16h30min deste sábado, 8, na Arena Castelão. O embate não vale qualquer grande classificação já que os dois times já estão confirmados na semifinal do certame estadual, mas é encarado com seriedade pelos dois times, que querem propor aos seus torcedores um bom espetáculo.