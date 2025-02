Duelo do equilíbrio: 1º Clássico-Rei do ano terminou empatado em 6 dos últimos 10 jogos

Nos últimos 10 anos, Leão e Vovô terminaram igualados no placar em seis oportunidades. Apenas em quatro temporadas o desfecho foi diferente, com uma vitória para cada lado.

Fortaleza e Ceará vivem a expectativa do primeiro Clássico-Rei da temporada 2025, que acontece neste sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Nos últimos anos, os confrontos iniciais entre os rivais têm sido marcados por um fator em comum: o empate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2018 e 2023, o time de Porangabuçu saiu vitorioso no primeiro embate do ano. Em 2018, com gols de Elton e Valdo, ambos então jogadores do Ceará, a equipe venceu por 2 a 0 o Tricolor do Pici. Na época, Marcelo Chamusca, atualmente no Floresta, comandava o Vovô, enquanto Rogério Ceni dirigia o Fortaleza.