Vojvoda vê expectativa, mas evita "pressa" para estreia de David Luiz no Fortaleza

Treinador do Leão reconhece ansiedade do público para primeira atuação do zagueiro, mas pondera que jogador se integrou ao elenco recentemente

O defensor de 37 anos foi integrado ao elenco há duas semanas, quando iniciou os trabalhos no Pici, e foi relacionado nas duas partidas deste mês, diante do Floresta, no último sábado, 1º , pelo Campeonato Cearense , e contra o Rubro-Negro, na terça, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Por enquanto, ele ainda não entrou em campo e terá de mostrar bom desempenho quando ganhar vez, já que a defesa tem sido um dos destaques do Tricolor.

Maior contratação do Fortaleza para 2025, o zagueiro David Luiz figurou no banco de reservas duas vezes, mas ainda não estreou. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport , na última terça-feira, 4, pela Copa do Nordeste , o técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que vê a expectativa geral pela primeira atuação do camisa 23, mas pregou cautela e avisou que não terá "pressa".

"É um jogador que nós já sabemos o que ele vai nos dar e está agregando muito, mas faz pouco (tempo) que ele está com a gente. Não temos que apressar. Sei que é um nome forte e que todo mundo está aguardando, esperando, como acontece com essa classe de jogadores, mas ele sabe, é um jogador muito inteligente, que está num clube que não tem pressa. Não tem pressa com treinadores, com jogadores", ponderou o treinador.

Contra o Lobo da Vila, mesmo com o Leão jogando boa parte do confronto com um homem a menos , após a expulsão de Lucas Sasha, Vojvoda fez mudanças mais focadas no setor ofensivo. Diante dos pernambucanos, David Luiz era o único zagueiro disponível no banco de reservas, mas, novamente, o comandante argentino não mexeu com o intuito de segurar o resultado.

Como o camisa 23 ainda não estreou, a possibilidade de utilização como titular no Clássico-Rei contra o Ceará, no próximo sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos do Estadual, fica mais remota — poderia ser acionado no decorrer do confronto, a depender do cenário.

Mas a primeira chance poderia ser diante do Altos-PI, na terça-feira que vem, 11, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), pela terceira rodada do Nordestão, até pelo intervalo curto depois do duelo contra o Vovô e a necessidade de rodar o elenco.

"É um clube que quer ganhar, então por isso trouxemos esse tipo de jogadores. É um clube que exige rendimento e que necessita de jogadores inteligentes, de qualidade, e David Luiz tem essas qualidades que nós procuramos quando contratamos essa classe de jogadores", explicou Vojvoda.