Ceará terá três desfalques e um jogador pendurado para o Clássico-Rei

Além dos desfalques, o Alvinegro de Porangabuçu vai a campo com o atacante Pedro Henrique pendurado. O jogador recebeu cartão amarelo nos jogos contra Tirol e Barbalha.

Fortaleza x Ceará

Buscando a soberania no futebol cearense, as principais forças do Estado duelam pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense neste sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão. Líderes de seus respectivos grupos, ambas as equipes chegam já classificadas para a semifinal do Manjadinho. O duelo já conta com mais de 38 mil torcedores confirmados, de acordo com a úlrima parcial divulgada.