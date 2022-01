Guia do Campeonato Cearense 2022: clubes, regulamento e transmissão

Estadual muda fórmula de disputa com primeira fase mais longa com jogos de ida e volta. Oito clubes participam da etapa inicial da competição. Ceará e Fortaleza entram nas quartas de final

O Campeonato Cearense de 2022 começa neste sábado, 8. Remodelado, o "Manjadinho" será disputado por dez equipes: Icasa, Caucaia, Pacajus, Maracanã, Iguatu, Atlético Cearense, Ferroviário e Crato participam desde a primeira fase, enquanto Ceará e Fortaleza embarcam em busca do título estadual a partir das quartas de final.

Diferente dos anos anteriores, as oito equipes iniciais se enfrentam em partidas de ida e volta. Ao fim dos 14 jogos, o primeiro colocado ganha uma vaga na Copa do Brasil de 2023 e, junto com o segundo lugar, vai direto para a semifinal. Já o terceiro e o quarto colocados enfrentam Fortaleza e Ceará, respectivamente, nas quartas de final. A final, em jogos de ida e volta, deve ocorrer no início de abril. Terá a vantagem de disputar o último jogo como mandante o clube com a melhor pontuação na semifinal.

Os dois primeiros jogos acontecem neste sábado. No Domingão, o Caucaia recebe o Pacajus às 15 horas, enquanto o Ferroviário vai até o Morenão jogar diante do Iguatu, em partida iniciada às 16 horas. A primeira rodada será fechada no domingo, quando Maracanã duela contra o Atlético-CE, no Domingão, às 15 horas; às 16 horas, o Icasa joga como mandante no clássico contra o Crato, no Inaldão.

Cada uma dessas equipes chega ao torneio com um objetivo específico. Enquanto o Ferroviário vai em busca do título da primeira fase para ir para a Copa do Brasil e também em busca do 10° título estadual, o Atlético Cearense, também da capital, terá como principal objetivo a permanência na elite do certame local.

Recém-chegados após o acesso, Iguatu e Maracanã possuem metas mais simples: consolidar-se na principal competição do Estado. Assim como eles, Caucaia e Crato também traçaram como objetivo a permanência. Do outro lado do barco, Icasa e Pacajus ousaram sonhar. O Índio do Vale do Caju vai em busca da vaga na Copa do Brasil, e o Verdão do Cariri também quer retornar à competição pela primeira vez desde 2016.

As vagas, no entanto, ficam apenas com o vencedor da primeira fase e do próprio Estadual. O que não vai faltar, entretanto, é vaga para a Série D do Brasileirão de 2023. Os três clubes mais bem posicionados ao final da competição que não tiverem nas Séries A, B ou C se classificam automaticamente para a Quarta Divisão do Nacional. Os dois último colocados da primeira fase são rebaixados para a Série B do Estadual. Há ainda a premiação cedida ao melhor time do interior: o troféu Padre Cícero.

Ceará e Fortaleza, que entram na competição somente nas quartas de final, iniciam a pré-temporada agora focados inicialmente na Copa do Nordeste, mas são postulantes ao título. O Vovô vai tentar quebrar a sequência de títulos do rival, enquanto o Leão irá em busca do tetracampeonato.

O Campeonato Cearense terá transmissão exclusiva da FCF TV nas duas rodadas iniciais. No decorrer da competição, a TV Jangadeiro e o serviço de streaming Nordeste FC também irão televisionar as partidas.

Consolidados na Série A, Ceará e Fortaleza são os maiores favoritos ao título do Campeonato Cearense. O Alvinegro tenta levantar o troféu do Estadual. A última vez que o Vovô ergueu a taça foi em 2018. Já o Tricolor do Pici tenta o tetra na competição.

Com elenco reformulado, Atlético-CE apostará na garotada para disputar Cearense 2022



Semifinalista da última edição do Campeonato Cearense, o Atlético-CE tem metas mais modestas para o certame em 2022. Vivendo momento financeiro delicado, a Águia da Precabura passou por uma reformulação no elenco e tem a permanência na elite do campeonato estadual como principal objetivo na competição.

Caucaia busca permanência na elite do Campeonato Cearense pelo 4º ano consecutivo

Um dos clubes emergentes no futebol cearense, o Caucaia iniciou o período de pré-temporada no dia 15 de dezembro e segue ritmo intenso de atividades na preparação para a disputa do Campeonato Cearense em 2022. Com calendário recheado de jogos no início da temporada, a Raposa Metropolitana reforçou o elenco e conta com 32 atletas para a disputa do certame estadual.

Crato tem permanência como principal objetivo no Campeonato Cearense

Com as atividades iniciadas no dia 6 de dezembro, o Crato segue em preparação para o Campeonato Cearense 2022. Segundo o presidente do clube, Ivan Barros, o principal objetivo inicial da equipe é se manter na elite estadual.

Mesmo com elenco enxuto, Ferroviário desponta na primeira fase do Cearense como favorito

Com as ausências de Ceará e Fortaleza, o Ferroviário desponta na primeira fase do Campeonato Cearense como favorito da competição. Após a eliminação precoce na Série C do Brasileirão e a desclassificação para a Copa do Nordeste 2022, a equipe da Barra já passou a focar no Estadual, montando elenco e traçando objetivos.

Com competições nacionais em 2022, Icasa traça metas ousadas para o Cearense

Atual campeão da Taça Fares Lopes, o Icasa terá um calendário nacional pela primeira vez desde 2016. O Verdão do Cariri disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D, e traça metas ousadas no Campeonato Cearense.

Iguatu disputa Campeonato Cearense em busca de vaga na Série D do Brasileirão

De volta ao Campeonato Cearense após dois anos, o Iguatu chega para a competição com o objetivo modesto de não cair. Isso não quer dizer que a equipe não esteja preparada para surpreender e sonhar com uma classificação para a Série D do Brasileirão. Para alcançar o feito inédito, o Azulão se prepara desde o dia 13 de dezembro, quando o time se apresentou para a pré-temporada.

De volta à elite, Maracanã busca se consolidar no Campeonato Cearense de 2022

De volta à elite do futebol cearense após nove anos, o Maracanã Esporte Clube chega para a disputa do estadual com o objetivo de se firmar na Série A da competição. Com estreia marcada para o domingo, 9, diante do Atlético-CE, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, o Azulão manteve a base do elenco que conquistou o acesso em 2021 e realizou contratações pontuais para reforçar o plantel comandado pelo treinador Júnior Cearense.

Com metas ousadas, Pacajus sonha alto no Campeonato Cearense de 2022

Com o início da pré-temporada iniciada no dia 15 de dezembro, o Pacajus vem realizando uma preparação intensa para o Campeonato Cearense de 2022. Os objetivos do Índio do Vale do Caju na competição são ousados: garantir classificação para a Copa do Brasil de 2023 e chegar às finais, conquistas que seriam inéditas para a história do clube.

Colaboraram Lennon Costa, Martonio Carvalho e Mateus Moura

