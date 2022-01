Fortaleza recebe proposta de empréstimo do Corinthians por Bruno Melo

Com sondagens de outros clubes, diretoria do Tricolor do Pici e staff do jogador avaliam oferta. Clube paulista tenta contratar lateral-esquerdo tricolor até o fim de 2022

O lateral-esquerdo Bruno Melo, do Fortaleza, entrou na mira do Corinthians para esta temporada. O Alvinegro do Parque São Jorge enviou uma proposta à diretoria do Tricolor do Pici para contar com o jogador de 29 anos por empréstimo até o fim de 2022. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Mário Kempes e confirmada pelo Esportes O Povo.

A diretoria leonina e o staff do jogador avaliam a proposta feita pelo Timão. Conforme o Esportes O Povo apurou, outros clubes sondaram a situação de Bruno Melo e estão interessados em contratar o atleta. O lateral-esquerdo tricolor tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2023.

Formado nas categorias de base do Fortaleza, Bruno Melo se notabilizou pela força ofensiva. O defensor tem 29 gols marcados em 210 jogos com a camisa tricolor. Há sete temporadas no Leão, o jogador de 29 anos participou de todas as campanhas vitoriosas e da retomada do Tricolor do Pici no cenário nacional nos últimos anos. São sete títulos pelo clube, sendo cinco campeonatos Cearenses, uma Copa do Nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro.

