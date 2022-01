Com metas ousadas, Pacajus sonha alto no Campeonato Cearense de 2022

Segundo o presidente do Índio do Vale do Caju, Cristiano Cortez, o objetivo é conquistar uma vaga na Copa do Brasil de 2023 e chegar às finais da competição estadual

Com o início da pré-temporada iniciada no dia 15 de dezembro, o Pacajus vem realizando uma preparação intensa para o Campeonato Cearense de 2022. Os objetivos do Índio do Vale do Caju na competição são ousados: garantir classificação para a Copa do Brasil de 2023 e chegar às finais, conquistas que seriam inéditas para a história do clube.

Fundado em 17 de junho de 2017, o jovem clube obteve, na temporada passada, a 5ª colocação na Série A do Cearense, com duas vitórias, três empates e duas derrotas, totalizando 43% de aproveitamento. O bom desempenho resultou na conquista da Taça Padre Cícero, entregue desde 2010 ao melhor time do interior no Estadual.

Garantido na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, o Pacajus quer iniciar bem a temporada e superar a campanha do Campeonato Cearense de 2021, além de preencher o calendário esportivo de 2023 com uma nova competição: a Copa do Brasil. Para isso, o clube manteve uma boa base do elenco e tem se movimentado no mercado da bola para reforçar o plantel. Até o momento, três contratações foram oficializadas, todas de goleiros: Jhones, de 35 anos, Cris, de 31, e Joelmo, de 29.

“Passamos os últimos meses fazendo observações em vários campeonatos e fazendo contratações pontuais, já que procuramos manter a nossa base de 2021 que já fez um grande campeonato. Nosso objetivo é classificar para a Copa do Brasil e chegar às finais do campeonato cearense”, disse Cristiano Cortez, presidente do Pacajus.

Entre os setores esportivos, o que sofreu maior reformulação foi a da comissão técnica. Inicialmente, Orlando Júnior foi contratado para assumir o posto de treinador do clube. O maranhense, no entanto, deixou o cargo alegando problemas pessoais. O ex-volante Michel, que atuou pelo Ceará e pelo próprio Pacajus como atleta, foi efetivado como novo comandante. Outros três profissionais também foram anunciados: o preparador de goleiros Cícero, o preparador físico Cleiton e o auxiliar técnico Fitinha.

A estreia do Pacajus no Campeonato Cearense de 2022 acontece no dia 8 de janeiro, diante do Caucaia, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 1ª fase do torneio, que não conta com a participação de Ceará e Fortaleza. Ainda no primeiro mês do ano, o Índio do Vale do Caju enfrentará o Iguatu, no dia 11, o Crato, no dia 15, o Icasa, no dia 18, e o Maracanã, no dia 21.

Pacajus Esporte Clube

Alcunha: Índio do Vale do Caju

Cidade: Pacajus (CE)

Fundação: 17/06/2017

Presidente: Francisco Cristiano Cortez Oliveira

Calendário em 2022: Série A do Campeonato Cearense e Série D do Campeonato Brasileiro

Campanhas no Campeonato Cearense

1º divisão: 2020 (7º colocação); 2021 (5º colocação)

2º divisão: 2018 (6º colocação); 2019 (2º colocação e promoção)

3º divisão: 2017 (4º colocação)

