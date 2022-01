De volta à elite, Maracanã busca se consolidar no Campeonato Cearense de 2022

O Azulão de Maracanaú volta a disputar a Série A do certame estadual após nove anos. Em 2021, a equipe conquistou o título da segunda divisão do cearense de forma invicta

De volta à elite do futebol cearense após nove anos, o Maracanã Esporte Clube chega para a disputa do estadual com o objetivo de se firmar na Série A da competição. Com estreia marcada para o domingo, 9, diante do Atlético-CE, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte, o Azulão manteve a base do elenco que conquistou o acesso em 2021 e realizou contratações pontuais para reforçar o plantel comandado pelo treinador Júnior Cearense.

Em um momento de ascensão, o clube foi campeão das duas divisões de acesso antes de chegar à Série A do Cearense. Em 2020, a equipe de Maracanaú derrotou o Crateús por 2 a 0 na grande final da Série C. Na temporada passada, desta vez de forma invicta, ergueram a taça da Série B após superar o Iguatu por 3 a 1 na decisão.

Com o bom desempenho em 2021, a diretoria do Azulão optou por manter a base de jogadores para a disputa do Campeonato Cearense de 2022. Ao todo, foram oito renovações de atletas: os zagueiros Nanin e Ciro Sena, os volantes Dedê e Dindê, o lateral-esquerdo Francisco Fábio, o goleiro Luís Carlos, e os atacantes Douguinha e Índio.

A comissão técnica formada pelo treinador Júnior Cearense, os auxiliares-técnico Valdir Papel e Wescley Farias, o analista de desempenho Assis Falcão, o fisioterapeuta Eder Cruz e o preparador de goleiros Francisco Willame também foram mantidos.



Além das renovações, o Maracanã foi ao mercado da bola e trouxe reforços para o elenco. Foram oito contratações: os atacantes Wesley Pimbinha, Nael, Dudu Itapajé e Brayan, os meio-campistas Michel e Paulinho, o lateral-esquerdo Elves, e o lateral-direito Gustavo.

Maracanã Esporte Clube



Alcunha: Azulão



Cidade: Maracanaú (CE)



Fundação: 31/01/2005



Presidente: César Augusto Von Paumgarteer



Calendário em 2022: Série A do Campeonato Cearense



Campanhas no Campeonato Cearense:



1ª divisão: 2013 (11º colocação)



2ª divisão: 2008 (3º); 2009 (5º); 2010 (5º); 2011 (3º); 2012 (1º); 2014 (6º); 2015 (3º); 2016 (8º); 2017 (3º); 2018 (7º); 2021 (1º)



3ª divisão: 2005 (4º); 2006 (5º); 2007 (2º); 2020 (1º)



