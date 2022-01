Icasa contrata Romarinho, filho de Romário, para disputa do Cearense 2022

Atacante é o novo reforço do Verdão do Cariri para a temporada. Jogador de 28 anos tem passagens pelo Vasco, Figueirense e futebol japonês

Com o Campeonato Cearense e duas competições nacionais — Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro — para disputar no calendário da temporada 2022, o Icasa segue se movimentando no mercado da bola para montagem do elenco. O Verdão do Cariri anunciou na noite desta quinta-feira, 6, a contratação do atacante Romarinho, filho do ex-jogador Romário.

No anuncio feito nas redes sociais do clube, o atacante comemorou o acerto com o clube cearense e falou sobre as expectativas para a temporada.

"Fala, torcida do Verdão do Cariri. Estou aqui para dizer que estou muito feliz por ter fechado com o Icasa. Desejo que façamos um grande ano, um grande Campeonato Cearense, uma bela campanha na Copa do Brasil e conquiste nossos objetivos na Série D. Estou focado, preparado e muito feliz. Valeu, torcida. Estamos juntos", disse o jogador.

Formado nas categorias de base do Vasco-RJ, Romarinho tem 28 anos e, além do clube cruzmaltino, acumula passagens pelo Figueirense-SC, Brasiliense-DF, Joinville-SC e futebol japonês.

A estreia do Verdão do Cariri no Campeonato Cearense será no próximo domingo, 9, às 16 horas, diante do Crato.

