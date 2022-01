Elenco do Ceará se reapresenta neste sábado em meio à busca por camisa 9

A pré-temporada do Vovô começará no momento em que a diretoria do clube ainda busca fechar o grupo com a contratação de um "camisa 9" de peso para ser titular

O elenco do Ceará se apresenta no CT de Porangabuçu neste sábado, 8, para iniciar os trabalhos com foco nas competições de 2022. A pré-temporada do Vovô começará no momento em que a diretoria do clube ainda busca fechar o grupo com a contratação de um "camisa 9" de peso para ser titular e comandar o ataque da equipe. O principal nome desejado é o do argentino Silvio Romero, do Independiente.

A negociação para a vinda do atacante de 33 anos segue indefinida. O jogador e os dirigentes do clube de Avellaneda têm a proposta do Ceará em mãos, segundo confirmou o presidente do Alvinegro, Robinson de Castro, em live realizada no canal do Globo Esporte no Youtube.

"Nós estamos tentando trazer. Ele é um nome da lista, tem proposta e tudo mais, mas não depende só de nós. O clube (Ceará) fez a oferta já", comentou o dirigente.

Após o interesse do Ceará se tornar público, o nome de Romero aqueceu no mercado da bola. Para o dirigente do Vovô, há uma situação de "leilão" para valorizar uma possível saída do atleta.

"Acho que já está havendo um leilão nessa situação. Ninguém falava desse jogador. Bastou alguém falar que o Ceará estava atrás que todo mundo começou a falar desse jogador. O cara está na boca de todo mundo. Nossa proposta está lá. Não tivemos resposta", afirmou Robinson.

O ataque do Ceará para 2022 estará bastante reformulado. O Alvinegro não renovou com Yony González após o fim do empréstimo, cedido pelo Benfica. Jael ficará inativo por cerca de seis meses devido à lesão. Cléber possui proposta do exterior e deve deixar a equipe. Remascente de 2021, Gabriel Santos, emprestado pela Caldense, permanece no clube pelo menos até o fim do Campeonato Cearense deste ano.

Com a baixa produtividade na temporada passada, a diretoria alvinegra prioriza a contratação de um centroavante goleador. Para o setor, o Vovô já contratou Iury Castilho, destaque do CSA na Série B, mas segue atrás de um atacante experiente que chegue com status de titular absoluto.

Na reapresentação do elenco, os jogadores passarão por exames habituais cardiológicos, serão submetidos a avaliações de composição corporal, CK, termografia, salto vertical e análises do setor de fisioterapia. São aguardados no clube, além dos remanescentes de 2021 que possuem contrato com o Vovô, os seis reforços contratados até o momento: Iury, Richardson, Richard, Nino Paraíba, Victor Luís e Michel Macedo.

Dois atletas da base, o meia Léo Rafael e o zagueiro Marcos Victor, que foram vice-campeões do Brasileirão de Aspirantes 2021, serão incorporados ao elenco profissional.

A comissão técnica comandada por Tiago Nunes já se reúne na sede do clube há dois dias. Em 2022, o Ceará disputará cinco competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A.

