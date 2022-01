Iguatu disputa Campeonato Cearense em busca de vaga na Série D do Brasileirão

De volta ao Campeonato Cearense após dois anos, o Iguatu chega para a competição com o objetivo modesto de não cair. Isso não quer dizer que a equipe não esteja preparada para surpreender e sonhar com uma classificação para a Série D do Brasileirão. Para alcançar o feito inédito, o Azulão se prepara desde o dia 13 de dezembro, quando o time se apresentou para a pré-temporada.

De lá até a estreia do certame estadual, foram realizados mais de trinta treinos, além de dois amistosos. O primeiro jogo-treino foi diante do Flamengo da Muriçoca, time da cidade de Jucás, e o clube venceu por 4 a 0. Os gols foram marcados por Otacílio Neto, França, Digão e Ueles. Já o segundo jogo-treino foi diante do Sousa, da Paraíba, e o time saiu derrotado por 3 a 1.

Para a competição, foram feitas contratações de 26 atletas. As principais delas foram o meia-atacante Otacílio Neto, o atacante Hugo Freitas e o meia Patuta. O time ainda sofreu uma baixa com a saída do volante Alemão.

Para o Estadual, o grupo será comandado pelo técnico Washington Luiz. Velho conhecido do futebol cearense, treinador de 40 anos estava no Caucaia antes de chegar ao Iguatu. Com a Raposa Metropolitana, foi vice-campeão da Taça Fares Lopes.

O Azulão estreia no Campeonato Cearense neste sábado, 8, às 16 hora,s quando recebe o Ferroviário no Morenão. A partida terá transmissão da FCF TV e presença de público. Para adentrar no estádio, de acordo com informações do clube, será necessário apresentar cartão de vacinação. (Com informações de Thiago Oliveira, da IguaTV)

