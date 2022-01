Com elenco reformulado, Atlético-CE apostará na garotada para disputar Cearense 2022

Apenas sete atletas do grupo que conquistou o acesso à Série C do Brasileiro seguem na Águia neste início de temporada. Com a permanência na elite do certame estadual como principal objetivo, maior parte do elenco será formado com atletas das categorias de base do clube

Semifinalista da última edição do Campeonato Cearense, o Atlético-CE tem metas mais modestas para o certame em 2022. Vivendo momento financeiro delicado, a Águia da Precabura passou por uma reformulação no elenco e tem a permanência na elite do campeonato estadual como principal objetivo na competição.

Treinador na campanha histórica do clube atleticano na Série D do Campeonato Brasileiro em 2021, que resultou no acesso inédito da equipe à Terceira Divisão da competição nacional, Raimundo Wágner falou sobre as dificuldades da Águia neste início de temporada.

"A nossa expectativa é de permanência. Com este momento de dificuldade financeira, não podemos contratar da forma que gostaríamos e perdemos quase todo o elenco. Agora é brigar pra permanecer, estamos com dificuldade na montagem do elenco. Estamos trabalhando, começamos há pouco tempo, são apenas cinco dias de trabalho, mas nós vamos brigar muito por essa permanência na série A do Campeonato Cearense", disse.

Destaques do Atlético, como o goleiro Carlão e o atacante Erick Pulga, deixaram o clube. Do grupo de atletas que iniciou o período de pré-temporada no último domingo, 2, apenas sete jogadores são remanescentes da última temporada. São eles: o goleiro Thiago, o lateral-esquerdo Alisson Henrique, os volantes Hércules e Claudivan, o meio-campista Vitor Emanuel e os atacantes Ewerton Potiguar e William. O restante do elenco, inicialmente, será formado por jogadores das categorias de base da Águia.



O Atlético estreia faz a sua estreia no Campeonato Cearense neste domingo, 9, às 15 horas. A equipe enfrenta o Maracanã, recém-promovido à Série A do Estadual, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).





