Mesmo com elenco enxuto, Ferroviário desponta na primeira fase do Cearense como favorito

Ainda em busca de algumas peças, Tubarão da Barra tem como objetivo vencer a primeira fase do torneio e então buscar o título nas fases seguintes do Estadual

Com as ausências de Ceará e Fortaleza, o Ferroviário desponta na primeira fase do Campeonato Cearense como favorito da competição. Após a eliminação precoce na Série C do Brasileirão e a desclassificação para a Copa do Nordeste 2022, a equipe da Barra já passou a focar no Estadual, montando elenco e traçando objetivos.

A pré-temporada foi iniciada no dia 6 de dezembro e, até o certame estadual, o Tubarão da Barra teve mais de trinta dias de intensa preparação. Por muitos deles, o grupo participou de atividades coletivas com a comissão técnica e o treinador Anderson Batatais por dois períodos. O elenco coral também fez parte de dois amistosos, diante das equipes Sub-20 de Ceará e Fortaleza. O grupo conquistou uma vitória por 4 a 1 contra o Alvinegro e empatou sem gols com o Tricolor. Durante esse tempo, as contratações também foram chegando na Barra.

Ao todo, o Ferroviário anunciou seis novos jogadores no elenco: o zagueiro e lateral-esquerdo Éder Lima, o centroavante Brunão, o goleiro Jean, o zagueiro André Baumer, o volante Valderrama e, mais recentemente, o atacante André Magno. Além disso, o time assinou contrato definitivo com o centroavante Edson Cariús. Ele irá defender o Peixe até o final do Cearense, com cláusula de renovação para o restante da temporada.

Apesar disso, o elenco deve ser mais enxuto para o torneio. De acordo com o presidente do time, Newton Filho, cerca de 21 atletas figuram hoje na escrete coral, que também deve ser composta por alguns jogadores da base do clube.

"A direção está buscando contratações com o pessoal da análise de desempenho. Infelizmente, hoje a nossa força financeira não é considerável para uma Série C, para uma camisa como a do Ferroviário. (...) Então vamos tentar promover alguns atletas da categoria de base. O Breno é um jogador que está integrado, não vamos colocar peso nele, pois ele ainda está sendo desenvolvido, mas a gente tá tentando buscar soluções dentro do clube e que podem ser interessantes”, falou o dirigente.

Para ele, o principal ponto fraco de se ter um elenco mais curto em um torneio como o Campeonato Cearense é a ausência de peças de reposição. "Nossas reposições ainda estão aquém e, como o campeonato é disputado em dias de quarta e domingo, você acaba não tendo quantos atletas gostaria de ter. Não temos porque o mercado é agressivo, às vezes perdemos o tempo da contratação, mas é o que acho que falta, a gente ter condição de ter peças a mais. Temos 21 jogadores hoje, isso é muito pouco para o calendário. Saíram 18 jogadores e estamos buscando alternativa para repor da melhor forma possível”, pontuou ele.

Para este Campeonato Cearense, mesmo com um elenco mais enxuto, o Ferroviário tem como objetivo vencer a primeira fase do torneio e então buscar o título nas fases seguintes. O Tubarão estreia no Campeonato Cearense neste sábado, 8, às 16 horas, fora de casa, no estádio Morenão, diante do Iguatu. A partida terá transmissão da FCF TV e presença de público. Para adentrar no estádio será necessário apresentar cartão de vacinação.

