Caucaia busca permanência na elite do Campeonato Cearense pelo 4º ano consecutivo

com elenco reforçado, Raposa Metropolitana iniciou pré-temporada em 15 de dezembro e busca se consolidar na Série A do futebol cearense

Um dos clubes emergentes no futebol cearense, o Caucaia iniciou o período de pré-temporada no dia 15 de dezembro e segue ritmo intenso de atividades na preparação para a disputa do Campeonato Cearense em 2022. Com calendário recheado de jogos no início da temporada, a Raposa Metropolitana reforçou o elenco e conta com 32 atletas para a disputa do certame estadual.

Com orçamento reduzido e sem competições nacionais para disputar neste ano, o time tricolor busca se consolidar na elite do futebol cearense e definiu a permanência na Primeira Divisão do Estadual como principal objetivo no certame. Campeão da Série B em 2019, o Caucaia irá disputar a Série A do Cearense pela terceira vez consecutiva em 2022. Nas últimas duas edições do torneio, a equipe avançou até à segunda fase da competição.



Para a disputa do Cearense, a Raposa anunciou, até o momento, oito reforços. São eles: os goleiros Célio e Rafael, o volante Jair Pitbull e os atacantes Xandy, Bravo, Iury Tanque e Dú Paraíba. Com passagens por diversos clubes do futebol cearense, o treinador Roberto Carlos será o comandante da equipe tricolor no Estadual.

Um dos atletas remanescentes da última temporada, o volante Sidney falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo clube e quais são as suas expectativas na disputa do Cearense.

"A expectativa é a melhor possível, será meu primeiro Campeonato Cearense. Estou muito motivado e ansioso para podermos fazer uma bela campanha. Sabemos de todas as dificuldades, até porque vivemos boa parte delas durante a pré-temporada, mas agora chegou a hora para valer e estamos prontos para fazermos o melhor para o clube", disse o jogador de 24 anos.

A estreia do Caucaia pelo Campeonato Cearense de 2022 acontece neste sábado, 8, diante do Pacajus, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Confira elenco do Caucaia para a disputa do Campeonato Cearense 2022

Goleiros

Josué

Célio

Filipe

Rafael

Nélio

Zagueiros

Roni Lobo

Túlio

Joabe

Jacaré

Laterais-esquerdo



Lucas Neres

Matheus Maranguape

Laterais-direito

Ceará

Adilson Paraíba

Alysson Caucaia

Volantes

Leylon

Wilker

Sidim

Guto

Jair Pitbull

Meias

Santos

Everton

Cléo



Silas

Atacantes

Vitinho Iparana

Xandy

Vanderlan

Dú Paraíba

Vitor Ribeiro



Iury Tanque



Adilson Bravo

