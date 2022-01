Crato tem permanência como principal objetivo no Campeonato Cearense

O Azulão do Cariri conseguiu vaga inédita no Brasileirão Série D em 2022 e quer se manter na elite estadual antes de vislumbrar outros objetivos; jogo de estreia será contra o Icasa

Com as atividades iniciadas no dia 6 de dezembro, o Crato segue em preparação para o Campeonato Cearense 2022. Segundo o presidente do clube, Ivan Barros, o principal objetivo inicial da equipe é se manter na elite estadual.

Na temporada passada, o Azulão do Cariri conseguiu fugir do rebaixamento na última rodada, com uma vitória sobre o Barbalha, e mesmo com a paralização do Cearense por mais de 50 dias, que forçou o clube a desfazer seu elenco, o time finalizou a segunda fase em sexto e garantiu uma vaga histórica no Brasileirão Série D de 2022.

Para este ano, o elenco do Crato está sendo formado por jogadores locais e outros atletas vindos do Guarani de Juazeiro. O treinador da será Lamar Lima, que foi responsável pelo título da terceira divisão cearense com o Guaraju. O presidente Ivan Barros destacou sobre os objetivos do clube no Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com calendário intenso para 2022, Castelão finaliza processo de revitalização do gramado

Com mudanças no calendário, FCF antecipa dois jogos do Ferroviário pelo Campeonato Cearense

"Nosso objetivo principal é a permanência. Depois da permanência, aí vamos em busca das vagas que são disponíveis nessa primeira fase: Copa do Brasil, pré-Nordestão, Copa do Nordeste e Série D".

Ainda segundo o presidente, em 2022 o Crato terá um investimento maior do que teve no ano passado: "conseguimos uma Série D histórica, esse ano deu uma melhorada na questão do investimento. Estamos buscando parcerias e investidores. Eu acredito que esse investimento maior vai chegar quando o time tiver jogando. E tendo público, o comércio se empolga, os empresários se empolgam a contribuir mais com o clube".

O Crato estreia no Campeonato Cearense no próximo domingo, 9, às 16 horas, no clássico do Cariri contra o Icasa. O jogo acontece no estádio Inaldão, em Barbalha.

Tags