Com competições nacionais em 2022, Icasa traça metas ousadas para o Cearense

Atual campeão da Taça Fares Lopes, o Icasa terá um calendário nacional pela primeira vez desde 2016. O Verdão do Cariri disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D, e traça metas ousadas no Campeonato Cearense.

Na temporada passada, o Icasa encerrou a primeira fase do estadual em 5º, garantindo a classificação à segunda fase, onde o clube passou por problemas de desmanche de elenco com a paralização do Cearense, e terminou o campeonato em sétimo.

A posição não tinha sido suficiente para o Icasa se classificar ao Brasileirão Série D, mas com o acesso do Atlético-CE à terceira divisão nacional, o Verdão do Cariri herdou a vaga que seria da Águia da Precabura.

O presidente do clube, França Bezerra, destacou ao Esportes O POVO que o Icasa tem se reforçado bem com o objetivo de vencer a primeira fase do Cearense e chegar pelo menos na final.

"O objetivo é vencer o primeiro turno e garantir a Copa do Brasil. Estamos reforçando o Icasa com bons atletas, trazendo atletas do Sul, de várias cidades, e acreditamos que faremos um bom campeonato. Nós temos hoje uma meta de ser pelo menos vice campeões, mas a gente sabe que a dificuldade no segundo turno é enorme, tendo em vista que entram Ceará e Fortaleza".

O clube alviverde iniciou a pré-temporada no dia 15 de dezembro, mas muitos jogadores foram chegando no decorrer dos trabalhos. o técnico Sidney Morais falou ao Esportes O POVO sobre como tem sido o trabalho de preparação.

"Tem sido uma preparação muito boa, os jogadores trabalhando bem, se dedicando ao máximo para aprimorar sua parte física e técnica. A gente tem essa dificuldade porque as contratações foram chegando picadas, alguns jogadores chegaram até essa semana, mas o importante é que a gente está trabalhando forte e acredito que a equipe vai estar bem postada e dar a resposta a aquilo que foi feito nesse período".

Para a temporada, o Icasa também contará com a reformulada Arena Romeirão, que deve ser entregue em março, com capacidade para 17 mil pessoas. Por enquanto, o Icasa mandará seus jogos no estádio Inaldão, em Barbalha.

A estreia do Verdão do Cariri será no próximo domingo, 9, às 16 horas, no clássico do Cariri contra o Crato.

