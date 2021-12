RB Bragantino x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre RB Bragantino e Internacional será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

RB Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Bragantino inicia a rodada na 6ª colocação, que dá direito a vaga na fase de grupos da Libertadores. Em caso de vitória, a vaga é confirmada. Caso o Massa Bruta empate ou perca, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga em casa contra a Chapecoense, e perder a vaga direta, indo para a Pré-Libertadores. O time paulista possui 13 vitórias, 14 empates e dez derrotas na competição, sendo seis triunfos, três reveses e nove igualdades como mandante.

Já o Internacional ocupa a 12ª posição na tabela com 48 pontos, sendo 12 vitórias, 12 empates e 13 derrotas na competição. Como visitante, são quatro triunfos, oito reveses e seis igualdades. O time está confirmado na Copa Sul-Americana, mas pode pegar vaga na pré-Libertadores, a depender de uma série de resultados.

RB Bragantino x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - RB Bragantino x Internacional

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton: Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emiliano Martínez e Cuello; Artur, Helinho e Ytalo.

Internacional

Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio), Edenilson, Carlos Palacios e Patrick; Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA-SC)

Quando será RB Bragantino x Internacional

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Internacional

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

