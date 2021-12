Fluminense x Chapecoense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Fluminense e Chapecoense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Fluminense e Chapecoense se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense chega para a última rodada disputando por vaga na Libertadores. O clube carioca precisa de uma vitória, pelo menos, para ir para as fases iniciais da competição. Com 51 pontos, o Tricolor da Laranjeiras ocupa a 7ª colocação na tabela. São 14 vitórias, nove empates e 14 derrotas na competição, sendo dez triunfos, três reveses e seis igualdades como mandante.

Já rebaixada, a Chapecoense apenas cumpre tabela. Lanterna da competição, a equipe catarinense possui 15 pontos, sendo uma vitória, 12 empates e 24 derrotas no certame. Como visitante, são 11 reveses, seis igualdades e um triunfo.

Fluminense x Chapecoense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Fluminense x Chapecoense

Escalação provável

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Nonato (Arias); Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

Chapecoense

João Paulo; Ronei, Joílson, Ignácio e Busanello; Mike, Mancha, Marquinho e Rodriguinho; Henrique Almeida e Perotti.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quando será Fluminense x Chapecoense

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Chapecoense

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

