Grêmio x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio corre grande risco de rebaixamento. Na 18ª colocação, o clube gaúcho possui 40 pontos e somou, ao todo, 11 vitórias, sete empates e 19 derrotas na competição, sendo sete triunfos, cinco reveses e seis empates como mandante. Para escapar da berlinda, o time precisa vencer o jogo de hoje e torcer por derrotas de Bahia e Juventude. Caso um dos dois pontue, o Imortal jogará a Série B em 2022.

Campeão do Brasileirão de 2021 com rodada de antecedência, o Atlético-MG apenas cumpre tabela. O Galo possui 84 pontos, sendo 26 vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição. Como visitante. são nove triunfos, quatro reveses e cinco igualdades.

Grêmio x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na tv aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x Atlético-MG

Escalação provável

Grêmio

Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Babosa; Thiago Santos (Sarará) e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Atlético-MG

Rafael; Guga, Igor Rabello, Réver e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Calebe e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Quando será Grêmio x Atlético-MG

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Atlético-MG

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

