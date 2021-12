Palmeiras x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Ceará se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no TNT, canais televisivos pagos, e no HBO Max, via streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Campeão da Libertadores 2021, o Palmeiras termina o Brasileirão na 3ª colocação, já que, com 63 pontos que possui atualmente, não pode nais ser ultrapassado por nenhum time. O Verdão somou 19 vitórias, seis empates e 12 derrotas na competição, sendo dez triunfos, cinco reveses e três igualdades como mandante.

Já o Ceará, na 10ª colcoação, possui 50 pontos. O Vovô somou 11 vitórias, 17 empates e nove derrotas na competição, sendo um triunfo, sete reveses e dez igualdades como visitante. O Alvinegro está matematicamente confirmado na Copa Sul-Americana, mas pode se classificar para a pré-Libertadores . Para isso, o time precisa vencer o Palmeiras fora de casa e torcer por pelo menos dois tropeços entre Fluminense, América-MG e Atlético-GO.

Palmeiras x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

TNT: para clientes com serviço de televisão por assinatura

HBO Max: via streaming

Brasileirão Série A 2021 - Palmeiras x Ceará

Escalação provável

Palmeiras

3-4-3: Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. Téc: Paulo Victor Gomes

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Cléber (Yony). Téc: Tiago Nunes

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e José Reinaldo Nascimento Junior-DF

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Quando será Palmeiras x Ceará

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Ceará

Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

