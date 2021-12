Sport x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Sport e Athletico-PR será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sport e Athletico-PR se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Furacão Live, via streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Já rebaixado, o Sport apenas cumpre tabela na última rodada. O Leão da Ilha ocupa a 19ª colocação na tabela e soma nove vitórias, dez empates e 18 derrotas na competição, sendo cinco triunfos, sete reveses e seis igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Athletico-PR ocupa a 14ª colocação na tabela, mas está confirmado na Libertadores 2022 por ter sido campeão da Copa Sul-Americana 2021. O Furacão possui 46 pontos no Brasileirão, com 13 vitórias, sete empates e 17 derrotas no certame, sendo cinco triunfos, 11 reveses e duas igualdades como visitante.

Sport x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Live: via streaming

Brasileirão Série A 2021 - Sport x Athletico-PR

Escalação provável

Sport

Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico (Luciano Juba); José Welison, Ronaldo Henrique, Gustavo Oliveira e Everton Felipe; Tréllez e Mikael.

Athletico-PR

Bento, Fasson, Luan Patrick e João Vialle; Khellven, Juninho, Jader, e Márcio Azevedo; Pedrinho, Jaderson e Mingotti.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Quando será Sport x Athletico-PR

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Sport x Athletico-PR

Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco

Tags