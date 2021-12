Veja tudo o que está em jogo na última rodada do Brasileirão

Restando uma rodada para o fim do Brasileirão, o campeão já está definido com o título incontestável do Atlético-MG. Mas 12 times ainda brigam por vagas na Libertadores, Sul-Americana ou fuga contra o rebaixamento nos jogos desta quinta-feira, 9.

Até mesmo alguns clubes que já não têm lutas diretas na rodada ainda buscam marcas pessoais. É o caso do Fortaleza, que mira o quarto lugar para se tornar o nordestino com a melhor colocação no Brasileirão. A Chapecoense, por exemplo, já está rebaixada, mas tenta a vitória para não ter a menor pontuação da história da competição neste formato.



Times brasileiros que vão para a Libertadores e para a Sul-Americana

Na parte de cima da tabela, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza já garantiram vaga na fase de grupos da Libertadores, além do Athletico-PR, por ter sido campeão da Copa Sul-Americana. Outros oito times ainda brigam pelas três últimas vagas — uma direta e duas na pré — para a maior competição de clubes do continente.

O Red Bull Bragantino, com 53 pontos, só precisa de uma vitória simples contra o Internacional para confirmar a última vaga direta na Libertadores. Caso o Massa Bruta empate ou perca, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga em casa contra a Chapecoense, e perder a vaga direta na fase de grupos.

Se o Bragantino perder, América-MG e Atlético-GO têm chances remotas de fase de grupos. O Coelho precisaria vencer o São Paulo e tirar um saldo de seis gols, além de o Fluminense não poder ganhar. O Dragão teria que descontar 13 gols e secar Flu e América. Além destes, a briga por pré-Libertadores segue também com Ceará, Santos, Internacional e São Paulo.

O Ceará precisa vencer o Palmeiras fora de casa e torcer por pelo menos dois tropeços entre Fluminense, América-MG e Atlético-GO. Os demais precisam de três ou mais combinações para ter chance, além de vencerem seus respectivos jogos. Os clubes que não conseguirem chegar à Libertadores, já têm vaga garantida na Copa Sul-Americana.

Equipes lutam para escapar do rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, Chapecoense e Sport já estão rebaixados, e quatro times lutam para não serem os outros dois clubes despromovidos. Um deles, ainda garante a última vaga na Sul-Americana.

O Cuiabá, com 46 pontos, só precisa de um empate contra o Santos para garantir a permanência e a vaga na competição continental. Mas se perder, ainda pode ser rebaixado, no caso de vitórias de Bahia e Juventude.

O Tricolor baiano precisa ter um resultado melhor ou igual ao Juventude para escapar da queda. Pode até ser uma derrota, desde que o Grêmio não vença. O tricolor gaúcho tem a situação mais delicada. Precisa vencer o campeão Atlético-MG e torcer por derrotas de Bahia e Juventude. Caso um dos dois pontue, o Imortal jogará a Série B em 2022.

Os jogos da última rodada do Brasileirão acontecem de forma simultânea na quinta-feira, 9, às 21h30min.

