Fortaleza x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Bahia se enfrentam hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), pela partida da 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no TNT, canais televisivos pagos, e no HBO Max, via streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fortaleza ocupa a 5ª colocação na tabela com 55 pontos e está matematicamente confirmado na fase de grupos da Libertadores. Para aumentar a premiação do Brasileirão, o grupo irá buscar a vitória para finalizar o Brasileirão na melhor colocação. O Tricolor do Pici soma 16 vitórias, sete empates e 14 derrotas na competição, sendo dez triunfos, quatro reveses e quatro igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Bahia, na 16ª colocação, luta nessa última rodada para não ser rebaixado. O Tricolor baiano precisa ter um resultado melhor ou igual ao Juventude para escapar da queda. Pode até ser uma derrota, desde que o Grêmio não vença. Na competição, o Esquadrão de Aço soma 43 pontos, sendo 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Como visitante, são três triunfos, dez reveses e cinco igualdades.

Fortaleza x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

TNT: para clientes com serviço de televisão por assinatura

HBO Max: via streaming

Brasileirão Série A 2021 - Fortaleza x Bahia

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Bahia

4-3-3: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Rodriguinho; Raí, Juninho Capixaba, Gilberto.. Técnico: Guto Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Fabricio Porfirio de Moura/SP

Quando será Fortaleza x Bahia

Hoje, quinta, 9 de dezembro (9/12), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Bahia

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Tags