Horóscopo do dia (11/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque controlar a ansiedade e ocupar a mente com questões práticas, aproveitando que Marte harmonizado à Lua chama atividade. A Lua na fase crescente encontra Netuno e quadra com Sol e Mercúrio no eixo crise-espiritual, sugerindo exacerbação dos desafios em detrimento da paz de espírito.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure evitar depositar altas expectativas nos outros, como alertam Sol e Mercúrio tensionados. Aflora seu lado solidário com a Lua Crescente conjunta a Netuno na área de amizades, fazendo-lhe se colocar a serviço das pessoas e a valorizar as parcerias, que se dinamizam agora.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Nesta fase, a tensão lunar com Sol e Mercúrio pode alertar para que você não se deixe explorar pelos outros. A Lua Crescente na área profissional encontra Netuno e forma trígono com Marte, fazendo com que você fique mais ativa no exercício de suas vocações e se mostre mais colaborativa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente evitar se afastar da zona de segurança, devido a Sol e Mercúrio tensionados. O encontro da Lua Crescente com Netuno na área espiritual pode lhe conectar profundamente com o que nutre a alma, enquanto que motiva a buscar oportunidades, considerando o trígono com Marte.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como alertam Sol e Mercúrio tensionados, procure separar o privado do público. A vida íntima pode lhe absorver, tanto pelas demandas do círculo privado de relacionamentos, quanto pela conexão emocional que você busca, como sugere o encontro da Lua Crescente com Netuno e os trígonos com Marte.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque lidar com as divergências de pensamento apontadas pela tensão com Sol e Mercúrio, evitando imposições. O apreço pelas pessoas que você gosta ganha corpo com a Lua Crescente unida a Netuno e em trígono com Marte no eixo relacionamentos-comunicação. Procure se mostrar atenta e prestativa.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É possível haja discordância entre seus métodos e os do entorno, devido a Sol e Mercúrio tensionados. Busque se abrir ao diálogo e fazer acordos. Seu comprometimento com as rotinas pode se elevar com a Lua Crescente conjunta a Netuno e em trígono com Marte no segmento cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure não negligenciar seu bem-estar físico e o equilíbrio orçamentário, devido à tensão com Sol e Mercúrio. Um forte idealismo pode lhe guiar, fazendo-lhe buscar a felicidade, como aponta o encontro da Lua Crescente com Netuno e os trígonos com Marte entre o setor de prazeres e seu signo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente cuidar melhor do seu equilíbrio mental e emotivo, visto que Sol e Mercúrio tensionados em seu signo sugerem cansaço. Neste momento astrológico, a perseverança tende a motivar você a dar o máximo de si para conseguir atender às demandas de sua família.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque saber preservar seus interesses, devido à tensão com Sol e Mercúrio na área de crise, evitando absorver contratempos. A Lua Crescente se une a Netuno e ambos formam trígono com Marte no eixo comunicação-amizades, podendo lhe fazer se mostrar companheira com os entes queridos.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ajustar seu ritmo com os do entorno para evitar os conflitos sugeridos na tensão com Sol e Mercúrio. Coragem e perseverança podem lhe guiar com a Lua Crescente unida a Netuno e em trígono com Marte no eixo material-trabalho, o que contribui com a gestão prática da vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Cuidado para não perseguir ideias sem viabilidade prática, devido a Sol e Mercúrio tensionados. Adotar postura idealista e destemida pode lhe ajudar a conquistar seus objetivos, como sugere o encontro da Lua Crescente com Netuno em seu signo e os trígonos com Marte na área espiritual.

