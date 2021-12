Horóscopo do dia (05/12): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 05 de dezembro (05/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 05 de dezembro (05/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Urano harmonizados.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Pensar de forma diferenciada tende a lhe ajudar a superar problemas. Lua e Urano se harmonizam entre as áreas profissional e material, levando à expansão de ideias inovadoras que podem dinamizar os processos de trabalho e ao exercício da criatividade quanto aos recursos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Se não der para materializar suas ideias agora, tente estruturá-las para o futuro. Harmonizando a área espiritual e seu signo, o trígono Lua-Urano pode lhe deixar com a mente e o coração abertos frente a novas experiências, expandindo seus interesses e enriquecendo sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Certos enfrentamentos podem lhe estimular a dar valor ao seu potencial e a traspor limitações. O pensamento original tende a fazer você encarar as dificuldades com habilidade, considerando que Lua e Urano se harmonizam no circuito de crise. Com isso, você vê os desafios como oportunidades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Lua e Urano aspectados em trígono no eixo relacionamentos-amizades destacam momento de renovação dos laços sociais e das parcerias que podem se nutrir de companheirismo. Isso não quer dizer necessariamente que vai ampliar suas parcerias, mas sim transformar o sentido que elas têm em sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque aproveitar para buscar oportunidades de crescimento profissional durante este momento. Processos dinâmicos e inovadores tendem a ganhar espaço com Lua e Urano harmonizados no circuito do trabalho, ao mesmo tempo em que suas ideias podem seguir caminhos destemidos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure se mostrar solidária com as pessoas. O trígono Lua-Urano no eixo social-espiritual pode ampliar sua percepção sobre seu papel na sociedade, o que lhe faz valorizar experiências que agreguem conhecimento e que estimulem o pensamento crítico frente aos desafios que surgem.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Com ideias bem articuladas, você poderá ser capaz de se engajar com o entorno em prol de melhorias no dia a dia. Busque ampliar os horizontes! Suas relações íntimos podem se renovar frente à harmonia Lua-Urano no circuito da vida privada, levando a um convívio aprazível e à coesão de interesses.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Este momento é marcado por conversas profundas, ampliando a percepção das necessidades pessoais e coletivas e estimulando futuras parcerias. Harmonizados no segmento comunicação-relacionamentos, Lua e Urano podem dinamizar a articulação interpessoal, que se reveste de ideias interessantes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O apurado senso de economia tende a ajudar com a prosperidade financeira. Afloram suas habilidades criativas na gestão do cotidiano com Lua e Urano harmonizados entre o setor relacionado às questões materiais e o que rege as rotinas, dinamizando sua jornada e contribuindo com a sustentabilidade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

As redes virtuais podem despontar como meio benéfico ao intercâmbio do pensamento e ao compartilhamento de momentos agradáveis com os amigos. Intensifica-se a fruição dos lazeres culturais se intensifica, marcada pelo trígono Lua-Urano entre seu signo e o setor relacionado aos prazeres e ao social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Que tal exercitar seu carisma? Problemas ligados ao cotidiano doméstico podem ser superados com criatividade, como sinaliza o trígono Lua-Urano entre as áreas familiar e de crise. A resolução de conflitos interpessoais por meio atividades divertidas no contexto do lar é beneficiada.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Seu lado jovial da sua personalidade pode se fazer presente, favorecendo o trato interpessoal, que ganha corpo nos ambientes online. Durante este momento, ideias inovadoras podem tomar corpo através de trocas, pesquisas e tudo que estimula o pensamento crítico.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 04 de dezembro (04/12).

Tags