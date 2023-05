MET Gala 2023: saiba onde assistir; horário e tema do ano

O MET Gala, baile anual que reúne celebridades no Museu de Arte Metropolitana (MET), localizado em Nova York, nos Estados Unidos, será realizado nesta segunda-feira, 1º de maio.

O evento é um dos mais tradicionais e importantes do mundo da moda, e conta com organização de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue America, líder do Conselho de Estilistas da América e presidente do Instituto de Indumentária do MET.

Na ocasião, os principais estilistas e designers podem exibir suas criações no corpo de grandes celebridades, como atrizes e cantoras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

MET Gala 2023: onde assistir

O MET Gala será transmitido ao vivo pelo site da revista Vogue. Também será transmitido ao vivo nas páginas da revista no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.

MET GALA 2023: confira o horário

O MET Gala deste ano começa às 18h30min (horário de Brasília).

MET GALA 2023: tema do ano

O tema do MET Gala de 2023 será "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", em homenagem ao estilista alemão, que morreu em 2019 e foi diretor criativo das marcas Chanel e Fendi.

Todos os anos o baile escolhe um tema no qual o dress-code dos convidados deve ser inspirado. No ano passado, por exemplo, o mote era "Na América: uma Antologia da Moda", celebrando a moda de séculos anteriores.

Mas nem sempre os convidados levam o tema em consideração na hora da produção e muitos optam por escolhas extravagantes para se destacar.

MET GALA 2023: celebridades convidadas

A lista oficial de convidados é sigilosa, mas alguns nomes cotados para passar pelo tapete vermelho do MET Gala de 2023 são: Billie Eilish, Lady Gaga, Cara Delevingne, Uma Thurman, Lil Nas X e Olivia Rodrigo.

A cantora Anitta também deve ir novamente ao evento. Em 2021, Anitta fez sua estreia no MET com vestido escolhido especialmente por Anna Wintour.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags