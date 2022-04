10 anos de "Cheias de Charme": relembre a trajetória das empreguetes

Há dez anos, estreava a novela "Cheias de Charme" na Rede Globo. Com enredo divertido e leve, a trama chamou a atenção do público e conseguiu abordar pautas importantes. A novela contou a história de três “Marias brasileiras”, as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, que foram interpretadas pelas atrizes Leandra Leal, Taís Araújo e Isabelle Drummond, respectivamente. Em suas trajetórias até virarem estrelas da música, as três mulheres enfrentaram a fúria de seus patrões e golpes do destino.

Diferente de outras teledramaturgias brasileira, o fenômeno das empreguetes transcendeu as telinhas. As músicas cantadas pelas personagens ganharam o gosto do público e as programações das rádios do país, repercutindo o single “Vida de Empreguete”.

Além das canções das personagens principais, as músicas de Fabian e Chayene também chamaram a atenção dos telespectadores, como “Voa Voa Voa, Brabuleta", da personagem de Cláudia Abreu, e “Se Você me Der”, de Fabian, interpretado por Ricardo Tozzi.



Embora tenha um enredo divertido, a trama trouxe discussões importantes, como a desvalorização das empregadas domésticas e o estigma das artes de rua em grafite, que eram tratadas como "pichação". O sucesso da novela foi provado em números. Em 2012, 'Cheias de Charme' registrou uma média de 29,5 pontos nos seus 34 primeiros capítulos, sendo a novela da faixa das sete horas mais assistida em cinco anos.

Após uma década de estreia, "Cheias de Charme" continua presente na lembrança dos brasileiros, sendo por seus bordões marcantes ou as músicas chicletes. Afinal, é difícil esquecer o refrão “levo vida de empreguete, eu pego às sete".



