Renascer: José Inocêncio suspeita que Mariana o traiu com João Pedro

Em Renascer, o triângulo amoroso envolvendo pai e filho volta a ter destaque. Nos próximos capítulos da novela, José Inocêncio (Marcos Palmeira) começa a se questionar o que teria acontecido no período em que Mariana esteve fora de sua casa. Ele resolve chamar João Pedro (Juan Paiva) para conversar, pois tem suspeitas que o jovem dormiu com Mariana (Theresa Fonseca). Confira o que irá acontecer.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Renascer: José Inocêncio questiona João Pedro Tudo acontece na sala da casa do coronel. Ele diz que quer conversar algo com o filho sobre Mariana. Em meio ao diálogo, ele não consegue disfarçar e pergunta a João pedro se aconteceu alguma coisa durante a estadia de Mariana na casa que foi do seu avô. João pedro percebe a desconfiança do pai e rebate: “O que o sinhô acha que pode tê acontecido?”. A conversa continua e o jovem diz que Mariana dormiu sozinha no quarto de Belarmino. Ele acrescenta que ainda a mandou de volta porque não queria ver o pai sofrer sem a presença ela.

José Inocêncio pede desculpa pela desconfiança. "Eu lhe agradeço por tê recebido Mariana em sua casa e me trazido ela de volta... e num é pôco, não", completa.

Mariana não quer mais ver o José Inocêncio sonhando com Santinha. A neta de Belarmino exige que José Inocêncio tire a imagem da santa de casa durante uma briga. Ele se nega e a mulher vai embora da fazenda, jurando não voltar nunca mais. Para se vingar, a mulher tenta seduzir João Pedro mais uma vez. Ele diz que vai levá-la até a porta de José Inocêncio, porém Mariana se nega. O filho caçula do coronel diz que o seu pai gosta muito dela. "Eu devia era de tê me casado com você, João Pedro... não com ele!", desabafa a mulher. Mas o caçula de Maria Santa não cede mais as manipulações dela e vai deixá-la na casa de seu pai.