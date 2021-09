Pega Pega: onde assistir ao vivo hoje, quarta, 01/09, horário e resumo

Mais um capítulo da novela das sete da TV Globo, Pega Pega, vai ao ar nesta quarta-feira, 1º de setembro (01/09). A telenovela passa de segunda à sábado na emissora e é uma das tramas no ar.

Novela Pega Pega: onde assistir ao vivo e horário?

Os capítulos da novela Pega Pega é exibido na TV de segundas às sextas pela Rede Globo. Nesta quarta-feira, a transmissão do capítulo começa às 19 horas e 40 minutos (horário de Brasília), logo após o jornal local.

Para assistir à trama de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.

Resumo da novela Pega Pega: o que acontece hoje, 01/09

Júlio é demitido do hotel por justa causa. Douglas entra no palco da boate para se apresentar, e é um sucesso. Douglas e Natália começam a organização do casamento de Eric e Luiza. Sandra Helena recebe uma intimação para depor. Eric e Luiza se preparam para o casamento, e Maria Pia age para impedir. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular do parapeito do hotel, mas é Eric quem consegue segurar a moça. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Eric e Luiza se casam. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.

