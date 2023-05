Met Gala: looks de celebridades repercutem na internet

Aconteceu na noite dessa segunda-feira, 1º de maio, a edição de 2023 do Met Gala. A tradicional festa do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, é conhecida pela presença massiva de celebridades e pelos looks elaborados.

Todos os anos, o Met Gala indica um assunto que os convidados devem seguir nas roupas. Na entrada da festa, o "red carpet" é um desfile de famosos com visuais que nem sempre refletem o tema escolhido pela organização, mas com certeza chamam a atenção. Na internet, o evento foi comentado ao longo de toda a madrugada.



bellie and pedge smiling and waving at each other perhaps pic.twitter.com/nQoL6gBtSV









Entre os famosos que se destacaram nos últimos tempos, Pedro Pascal (The Mandalorian e The Last of Us), Jenna Ortega (Wandinha) e Bella Ramsay (The Last of Us) chamaram atenção na entrada do Met Gala. Pascal usou um conjunto de sobretudo e bermuda, enquanto Bella posou de saia, calça e paletó, com Jenna aparecendo em um vestido de cauda longa.









Aqueles de carreira já consolidada não ficaram para trás. Rihanna e o marido A$AP Rocky apareceram já quase no fim da recepção, ela com um conjunto de vestido e casaco que deixou a barriga da cantora, que está grávida, em destaque; ele com paletó, calça jeans e kilt.

eu simplesmente não tô sabendo lidar com a billie eilish no met gala, que mulher... pic.twitter.com/hI0WYhgVKH — fany (@gett1ngdark) May 2, 2023









Ainda na área musical, Billie Eilish, em um vestido preto com transparências, também chamou atenção. O cantor nigeriano Burna Boy se destacou no conjunto de cauda longa com estampa xadrez.

ela sabe que pode QUE MULHER pic.twitter.com/iYEwRXPrVE — débora (@hisongjk) May 2, 2023









Outras atrizes com visuais impactantes no Met Gala foram Anne Hathaway, em um vestido branco com diversas aberturas e Zendaya, que combinou o preto, transparências e cauda longa com diversas jóias. Halle Bailey, que interpreta Ariel no remake de "A Pequena Sereia", apostou em um vestido branco longo também com transparências, acompanhado de uma longuíssima estola.





gente que mulher LINDA pic.twitter.com/LjIFr0nfRD — bia, namorada do louis (@fineline_ltw) May 1, 2023





Houve, também, quem já tenha costume com as passarelas. A modelo egípcia Anok Yai foi considerada um dos destaques do Met Gala, usando um vestido com escamas e um véu cobrindo os olhos. A brasileira Gisele Bündchen também roubou os holofotes, usando um casaco de pelos longos por cima do vestido branco.

Não, mas a Gisele roubou a cena no red carpet.

Que mulher meus amigos, que mulher!

#MetGala pic.twitter.com/WHnDlbZf0P — out of context raul (@raviix_) May 2, 2023





