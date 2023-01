Monstro BBB 23: quem foi para o castigo? Veja todos os monstros

Prova do Anjo vai definir quem vai ser o primeiro Monstro do Big Brother Brasil 2023 (23); confira lista atualizada dos monstros da edição e quando vai ser

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) já teve a primeira Prova de Imunidade e do Líder. A próxima é do Anjo, que vai definir quem vai ser o primeiro Castigo do Monstro dessa edição.

O programa começou com uma novidade peculiar: os participantes terão que conviver durante a primeira semana de jogo grudados com outro participante e jogar como se fossem um só.

Portanto, as demais provas que devem ocorrer nesta semana serão realizadas em dupla, inclusive o paredão.

BBB 23: primeira Prova do Monstro (21/01/23); quem foi para o castigo?

A primeira Prova do Anjo, que definirá o Castigo do Monstro, ocorrerá neste sábado, 21 de janeiro (21/01/23), a partir das 13 horas (horário de Brasília).

A dupla vencedora escolherá uma dupla para imunizar e indicará os castigados para o monstro.

Você pode conferir o resultado da prova nesse mesmo link.

Prova do Anjo do BBB 23 que vai definir o Monstro: veja as duplas

Gabriel e Paula (casa de vidro)

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr.

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Prova do Monstro do BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo lista dos nomes do reality por grupo:

Pipoca

Camarote

