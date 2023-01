Anjo BBB 23: Aline Wirley e Bruno vencem 1ª prova; veja como foi

Os dois campeões da Prova do Anjo podem escolher outra dupla para imunizar, além da indicação do Monstro no BBB 23; veja quem ganhou e como foi a dinâmica

A estreia da Prova do Anjo no Big Brother Brasil (BBB 23) seguiu a formação de duplas (um Camarote e um Pipoca) escolhidas pelo público durante a primeira semana do reality.

Quem ganhou? Os campeões da disputa foram Aline Wirley (Camarote) e Bruno (Pipoca).

A dinâmica, chamada de “BBB Pong”, consistia em capturar bolinhas na primeira etapa para utilizarem na segunda parte com as duplas que gostariam de eliminar. Os participantes que recebessem três bolinhas no pote, sairiam da disputa.

A ex-Rouge Aline Wirley e o atendente de farmácia Bruno venceram a rodada final contra ‘Cara de Sapato’ e Amanda. Os campeões convidaram a dupla perdedora para o Almoço do Anjo.

Prova do Anjo BBB 23: Imunidade e escolha do Monstro

A vitória da dupla composta por Aline Wirley e Bruno garantirá a imunidade de ambos no paredão e de um segundo par, além de um almoço especial com mensagens gravadas por familiares e amigos.

Os dois ganhadores escolheram Fred Nicácio e Marília como os primeiros Monstros da edição; a dupla também foi a primeira a sair da Prova do Anjo. Ambos perderão 300 estalecas como castigo e ficarão vestidos de biscoito, caçando “likes” pela casa.

Prova do Anjo BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

