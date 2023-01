BBB: veja maiores polêmicas da história e confira vídeo do top 5

Confira as controvérsias e maiores polêmicas das edições anteriores do Big Brother Brasil (BBB), que estreia nesta segunda-feira, 16 de janeiro

A estreia do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) acontece nesta segunda-feira, 16, apresentando os 22 participantes dos grupos Camarote e Pipoca. A edição é comandada por Tadeu Schmidt atualmente, mas chegou na casa dos brasileiros em janeiro de 2002 com Pedro Bial e Marisa Orth.

O canal oficial do programa no YouTube destacou as principais “tretas” ocorridas nas edições anteriores do reality.

Participantes do BBB 23: QUEM são os 22 nomes dessa edição

BBB: as maiores polêmicas das edições

Enquanto o público espera a chegada dos “brothers” e “sisters” na “casa mais vigiada do Brasil” em 2023, descubra a seleção de polêmicas do canal Big Brother Brasil a partir de sua segunda edição.

BBB 2 - Treta do Boné

A participante Vanessa Cristina, conhecida como Tina, protagonizou várias situações no reality. Ao ser indicada ao paredão, a “sister” resolveu acordar a casa batendo panela no meio da madrugada.

A confusão pelo boné aconteceu enquanto Tina arrumava sua mala para um paredão e não encontrou o item. Sua reação foi acusar outros participantes e correr até a hidromassagem, afirmando que tinham 10 segundos para devolver.

BBB 4 - Solange x Marcela

A briga aconteceu em uma festa temática mexicana do reality com Solange ‘Sol’ Vega e Marcela Queiroz. As duas integrantes trocaram insultos na quarta edição, inclusive de cunho sexual.

Solange já havia se transformado em um meme (quando o termo nem era tão popularizado) por sua interpretação pessoal da música “We Are the World” no meio da prova de resistência. O resultado soou como “Iarnuou” e ficou marcado entre os fãs.

BBB 7 - A sunga branca do Alemão

O campeão da sétima edição do programa, Diego Alemão, foi alvo de uma brincadeira feita por outros participantes da casa, que decidiram tirar a cueca do “brother” sem a sua permissão.

Alemão ficou irritado e foi tirar satisfações, mas Airton Cabral acusou o participante de andar com a sunga branca molhada pela casa.

BBB 16 - Expulsão da Ana Paula (Ana Paula x Renan)

Os conflitos entre Ana Paula Renault e Renan de Almeida chegaram ao ápice quando a “sister” deu dois tapas na cara do rival em uma festa do reality e acabou expulsa da edição em 2016.

As regras do BBB proíbem agressão física e um ano depois, durante a edição de 2017, o médico Marcos Harter seria desclassificado por apertar o braço de Emily Araújo em uma discussão, deixando marcas.

BBB 20 - Sisters descobrem plano dos brothers

A edição de 2020 marcou o público durante a pandemia de Covid-19 e também foi palco de uma “guerra dos sexos” com a revelação do plano de Hadson Nery e dos homens da casa para prejudicar Mari Gonzalez e Bianca Andrade, a “Boca Rosa”.

As mulheres do reality se reuniram para confrontar o grupo masculino e uma aliança foi formada, com os votos ao paredão para os homens. "Com tanto homem pra votar, vou votar em mulher?", afirmou a cantora Manu Gavassi.

Polêmicas do BBB: Menções honrosas

Além da seleção pelo canal oficial do Big Brother Brasil no YouTube, outras polêmicas fizeram parte do reality e chamaram a atenção do público.

BBB 18 - Paredão falso de Gleici Damasceno

A participante Gleici Damasceno voltou do paredão falso, indicado por Patrícia Leite, usando a frase da protagonista Clara na novela “O Outro Lado do Paraíso”.

“Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, falou Gleici em seu retorno, surpreendendo os outros jogadores.

BBB 20 - Rafa Kalimann x Flayslane

A indicação da influenciadora Rafa Kalimann ao paredão deixou a “sister” incomodada com Flayslane e a sua resposta para a cantora virou meme nas redes sociais.

“Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente”, disparou Kalimann.

BBB 21 - Basculho (Gil do Vigor x Pocah)

A frase de Gil do Vigor no meio de sua briga com a cantora Pocah introduziu ao público o termo nordestino “basculho”, com o significado de resto de alguma coisa, algo que jogamos fora.

“Eu não vim do lixo pra perder pra basculho”, gritou Gil no meio da discussão, confundindo a “sister”.

BBB: Veja o vídeo das maiores polêmicas do reality

