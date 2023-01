BBB 23: profissões dos participantes; saiba quais são

Confira qual é a formação acadêmica e a profissão de cada participante do grupo Pipoca e do Camarote do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23)

O Big Brother Brasil 23 já começou. O POVO já se debruçou sobre signos dos 22 participantes da casa mais vigiada do Brasil. Agora, falamos sobre as carreiras e profissões dos jogadores deste ano.

BBB 23: saiba as profissões dos participantes do pipoca

Pipoca é o grupo de participantes anônimos do Big Brother Brasil 23.

Amanda Meirelles

Amanda Meirelles tem 31 anos de idade. Natural de Campo Largo (PR), ela é médica intensivista e se formou graças ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um programa do Governo Federal que concede financiamento a estudantes em cursos superiores em instituições de ensino particulares.

Bruno Nogueira

Bruno Nogueira tem 32 anos de idade. Natural de São José da Laje (AL), o rapaz trabalha como atendente de Farmácia.

Cezar Black

Cezar Black tem 34 anos e é natural de Salvador (BA). Ele é enfermeiro de formação e atua em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal em hospitais de Brasília (DF).

Cristian Vanelli

Cristian Vanelli tem 32 anos de idade. Nasceu em Caxias do Sul (RS) e se formou em Educação Física. Ele é especialista em Nutrição Esportiva e Treinamento Físico e atualmente é dono de um box de Crossfit.

Gabriel Tavares

Gabriel Tavares tem 24 anos. Nascido em Ribeirão Preto (SP), o jovem se formou em Administração, mas atua como modelo, carreira que pretende seguir. Gabriel foi um dos escolhidos da Casa de Vidro para entrar na casa.

Gustavo Benedetti

Gustavo Benedetti tem 27 anos de idade e nasceu em Primavera do Leste (MT). O 'brother' é fazendeiro e empresário.

Larissa Santos

Larrisa Santos tem 24 anos. Ela é de Criciúma (SC) e se formou em Educação Física. Atualmente, trabalha como personal trainer.

Marília Miranda

Marília tem 32 anos, é de Natal (RN) e atua como maquiadora profissional.

Paula Freitas

Natural do Pará, Paula Freitas tem 28 anos de idade. Formanda em Biomedicina, a paraense atua em laboratório de análise clínica na cidade de Jacundá. Paula estava na Casa de Vidro e foi escolhida pelo voto popular para entrar na casa do BBB.

Ricardo Camargo

Ricardo Camargo é de Aracaju (SE) e tem 30 anos. Assim como Paula Freitas, o brother é biomédico de formação. Ele também tem Mestrado em Imunologia pela Universidade de São Paulo (USP).

Sarah Aline

Sarah Aline tem 25 anos e é psicóloga, atuando como analista de diversidade. Ela se orgulha por ter conquistado sua independência financeira aos 21 anos.

Tina Calamba

Tina Calamba tem 29 anos é Angolana. Formada em Jornalismo, a 'sister' trabalha como analista de Marketing e modelo, já tendo recebido o título de Miss Benguela.

BBB 23: saiba as profissões dos participantes do Camarote

Camarote é o grupo de participantes do Big Brother Brasil formado por celebridades e subcelebridades.

Aline Wirley

Aline Wirley tem 41 anos e é cantora. Paulista, ganhou fama por ter feito parte do grupo musical Rouge, formado em um programa de televisão.

Antônio 'Cara de Sapato'

Antonio tem 32 anos, é de João Pessoa (PB) e atua como atleta profissional de Artes Marciais Mistas (MMA).

Bruna Griphao

Bruna Griphao tem 23 anos e é carioca. Ela trabalha como atriz e já teve papel em novelas da Rede Globo como Avenida Brasil, Malhação, Haja Coração, Orgulho e Paixão e Tempos do Imperador. Antes de entrar no BBB 23, Bruna anunciou sua carreira como cantora.

Domitila Barros

Formada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) em Serviço Social, Domitila trabalha com empreendedorismo social, além de atuar como modelo.

A 'sister' concluiu o Mestrado em Ciências Políticas e Sociais na cidade de Berlim, na Alemanha. Em 2022, tornou-se a primeira mulher imigrante negra a vencer o Miss Alemanha.

Fred Desimpedidos

Bruno Carneiro Nunes tem 33 anos e é conhecido como 'Fred'. Ele é paulista e se formou em Jornalismo. Como jornalista, ele trabalha na área esportiva e é youtuber.

Fred Nicácio

Fluminense de Campos dos Goytacazes, Fred Nicácio tem 35 anos e é médico dermatologista. Ele atuou também na apresentação do reality show Queer Eye Brasil, da Netflix. Fred também é formado em Fisioterapia.

Gabriel Santana

Gabriel Santana tem 23 anos, é ator e mora em São Paulo (SP). Ficou famoso por atuar na novela Chiquititas, do SBT. Ele já atuou em novelas da Globo como Pantanal e Malhação (Toda Forma de Amar).

Marvvila

Marvvila tem 23 anos e é carioca. Em 2016 participou do The Voice, um reality show musical da Rede Globo. Atualmente ela canta de pagode. Em 2022, ela se apresentou no Espaço Favela, no Rock In Rio.

Mc Guimê

Guilherme Aparecido Dantas tem 30 anos. Ficou popularmente conhecido como MC Guimê após o sucesso da track "Plaquê de 100", lançada em 2011. Ele é de Osasco (SP) e atua como cantor do gênero funk ostentação.

Key Alves

Key Alves tem 23 anos. Natural de Bauru (SP), é jogadora profissional de voleibol, tendo jogado na posição de líbero do clube Osasco.

