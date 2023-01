Participantes do BBB 23: quem são os 22 nomes dessa edição

O Big Brother Brasil 23 (BBB 23) tem 22 participantes confirmados, entre nomes dos grupos Pipoca e do Camarote, e da Casa de Vidro.

BBB 23: quem são os participantes do Camarote



Veja abaixo lista dos nomes confirmados:

Aline Wirley

A Ex-Rouge está confirmada na temporada de 2023 do reality, após especulações de seus fãs, que já imaginavam a participação da cantora e atriz. Nascida em São Paulo, a artista de 41 anos é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho, Antônio, de seis anos. O casal vive um relacionamento aberto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com sua vitória no reality show da SBT, "Popstar", em 2002, Aline se tornou parte da banda Rouge, uma das mais populares no Brasil no início dos anos 2000. Participou, ao longo de sua carreira, em diversas produções de teatro musical, como “Tim Maia: Vale Tudo”, e da última temporada da competição "The Masked Singer", da Globo.

Aline Wirley no BBB 23: QUEM é o marido da cantora do Rouge?

Bruna Griphao

A atriz de ascendência grega e chilena já participou de diversos projetos pela Rede Globo, como as novelas "Nos Tempos do Imperador” (2021-2022) e “Avenida Brasil” (2012). Com 23 anos, Bruna Grigoriadis Orphao é pisciana e tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram.

Em uma entrevista para o "Roberto Carlos Especial", no final de 2022, Bruna contrariou algumas especulações sobre sua personalidade. "Passo a imagem de ser uma mulher muito sensual, mas só que não, sou 'bagaceira'", explica. A atriz se diz imediatista e intensa: "Talvez até além da conta".

Bruna Griphao no BBB 23: QUEM é a participante do Camarote?

Fred Desimpedidos

Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, é um influencer, apresentador e youtuber do canal esportivo Desimpedidos - por isso o apelido. Após a saída do ex-apresentador do canal, Felipe Andreoli, que atualmente trabalha no Globo Esporte de São Paulo, a vaga foi conquistada por meio de um concurso.

Após conseguir a vaga, o carisma de Fred conquistou diversos internautas que acompanham o mundo dos esportes. Ficou mais conhecido na mídia após anunciar seu relacionamento com a também youtuber Bianca Andrade, a Boca Rosa, com a qual tem um filho: o Cris, em homenagem a Cristiano Ronaldo.

Em abril de 2022, os dois anunciaram o término da relação, mas não divulgaram os motivos.

Fred Desimpedidos no BBB 23: QUEM é o participante do Camarote?

Antonio “Cara de Sapato” Jr.

O lutador de MMA foi o campeão dos pesos pesados na terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF). “Fiz minha primeira luta em julho de 2013. No dia 12 de janeiro de 2014, estava fazendo a minha luta de entrada. Se não ganhasse, não ia entrar no programa”, contou ao portal do GShow.

O atleta é amigo de Neymar e Gabriel Medina. Além disso, foi indicado como um antigo affair da ex-BBB Juliette Freire e aparece em fotos ao lado da vencedora da edição de 2021.

Antonio "Cara de Sapato" no BBB 23: QUEM é o participante do Camarote?

Domitila Barros

A modelo, atriz e ativista foi a primeira imigrante negra a ser coroada Miss Alemanha, durante os 100 anos da história do concurso.

Para o GShow, Domitila afirmou que gostaria de ter a sua história conhecida pelos brasileiros. “Não acho justo a Europa me aplaudir de pé e aqui ninguém saber que existo. Quero que se apropriem da minha história para fazer dela ferramenta de mudança na vida deles”.

Domitila Barros no BBB 23: QUEM é a participante do Camarote?

Key Alves

A jogadora de vôlei tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e uma irmã gêmea, chamada Keyt, que também atua como atleta no vôlei.

Ao GShow, Key Alves se define como sapiossexual. “Se o cara é muito inteligente, estilo nerd mesmo, meu olhinho fica brilhando, apaixonada. Mas é difícil achar homem assim, viu! E tem que ser mais velho também, tipo 20 anos a mais que eu”, afirma.

A atleta recebe muitos pedidos para imagens de fetiches e o valor de 10 mil reais já foi proposto por uma foto de seu pé, de acordo com informações no portal GShow.

Key Alves no BBB 23: QUEM é a participante do Camarote?

Fred Nicácio

O médico é natural de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais quando uma avó teve o neto atendido por Fred no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao conhecer um médico preto, a senhora pediu uma foto.

Fred já foi apresentador do programa Queer Eye Brasil e atualmente vive um relacionamento aberto com o seu marido, o cirurgião-dentista Fabio Gelonese.

Com 1,80 de altura, se considera uma pessoa espaçosa, mas afirmou no portal GShow que não vai se diminuir para caber em lugar nenhum. "Nem vou ficar me expandindo para poder ocupar lugares que não são meus. Eu sou desse tamanho e vou ficar em lugares onde me cabe”, completa.

Fred Nicácio no BBB 23: QUEM é o participante do Camarote?

Kassia Marvvila

A cantora de pagode participou da quinta temporada do The Voice Brasil quando tinha 17 anos. Além disso, foi apresentadora do TVZ e lançou o álbum "Marvvila na Área (Ao Vivo)" em 2022.

Marvvila começou a cantar na igreja aos 5 anos e hoje, aos 23 anos de idade, já participou do Espaço Favela do Rock in Rio.

Kassia Marvvila no BBB 23: QUEM é a participante do Camarote?

Gabriel Santana

O ator esteve recentemente na novela das nove da Globo, interpretando Renato, o filho mau caráter de Tenório (Murilo Benício), em Pantanal. Ele tem 23 anos e se diz fã de BBB.

"Quando surgiu a proposta, eu imaginava tudo, menos o BBB. Fiquei surpreso, mas topei na hora".

Gabriel Santana no BBB 23: QUEM é o participante do Camarote?

MC Guimê

O cantor e compositor de 30 anos é de Oscasco, São Paulo. É considerado um dos maiores nomes do funk ostentação. É casado com a cantora Lexa desde 2018 e é amigo de Neymar.

MC Guimê no BBB 23: QUEM é o participante do Camarote?

BBB 23: quem são os participantes da Pipoca

Confira abaixo lista dos nomes confirmados:

Cezar Black

O soteropolitano de 34 anos é concurseiro e se define como "muito sorridente, de bem com a vida". Ao falar sobre o que fará com o prêmio se ganhar o reality, Cezar revela que, apesar de trabalhar muito, não largaria o emprego na área da Enfermagem.

"Não tenho coragem de largar por largar. Deixaria um dos trabalhos, investiria o dinheiro e viveria de renda", explica. Determinado e obstinado, Cezar diz que não pensa na conquista da fama ao entrar no BBB, mas sim no prêmio. "Sou uma pessoa muito ambiciosa. Corro muito atrás do que eu quero," conclui.

Cezar Black no BBB 23: QUEM é o participante da Pipoca?

Gustavo Benedetti

De Primavera do Leste, no Mato Grosso, Gustavo tem 27 anos e viveu até os 13 em uma cidade com pouco mais de 500 habitantes, quando decidiu mudar de vida. Se mudou, juntamente ao irmão mais velho, para uma cidade maior, onde conseguir trabalhar como pedreiro e juntar dinheiro para abrir uma empresa de material de construção civil.

Gustavo é considerado o "Agroboy" da edição de 2023, um termo utilizado para definir participantes que vêm da região Centro-Oeste e trabalham no agronegócio, de forma semelhante a Caio Afiune, o "Caio Caloteiro" do BBB 21. Vaidoso, declarou que "malha de domingo a domingo", mas não pensa em fazer harmonização facial.

Gustavo no BBB 23: QUEM é o participante da Pipoca?

Paula Freitas

Paula foi uma das escolhidas pelo público para entrar no reality a partir da Casa de Vidro, cujo resultado foi anunciado nesta quinta, 12. Nordestina, é natural de Jacundá, no estado do Pará, e formada em Biomedicina, profissão que a permitiu cuidar da família e custear os estudos do irmão.

A sister se define como alegre e tagarela, sensível mas alto-astral: "Comigo não tem tempo ruim." Para ela, o BBB é um vale-tudo, e seu maior objetivo é conquistar o prêmio, cotado para ser o maior da história do programa.

BBB 23: Paula diz não querer relacionamento na casa; CONFIRA

Gabriel Tavares

O modelo e administrador é natural de Ribeirão Preto (SP), e foi o segundo escolhido para entrar no reality a partir da Casa de Vidro, decidida nesta quinta, 12. Gabriel se diz mais "calmo e caseiro", não sendo muito adepto de baladas e festas, preferindo passar tempo com a família e na praia.

Após não se identificar com o mundo de "terno e gravata" da capital paulista, se mudou para Florianópolis para investir na carreira de modelo. Profissão que ainda deseja seguir se ganhar o prêmio, usando os mais de R$1,5 milhão para continuar trabalhando no mercado da moda.

BBB 23: Gabriel afirma ter ficado com Anitta e Luisa Sonza; VEJA

Sarah Aline

A psicóloga e analista de diversidade compartilhou com o GShow que se considera "uma mulher muito segura, muito intensa" e, aos 25 anos, às vezes sente estar na faixa dos 38/40.

O seu interesse no BBB começou durante a 18ª edição do programa. “O BBB era proibido na minha casa por causa da religião e acho que minha paixão começou por ser proibido. Só sabia as notícias na escola", explica.

A paulista também garantiu ao GShow que gosta muito de sair para dançar. "Sou impulsiva, que aproveita a noite como se fosse a última. Tem que falar: ‘Sarah, chega! Vai pra casa’”, confessa.

Sarah Aline no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Larissa Santos

A catarinense confirmada para o BBB 23 tem formação em Educação Física e, a partir dos 13 anos, já vendia Bíblias para auxiliar na renda de casa, segundo informações do G1.

Após um namoro de 6 anos, Larissa está solteira e relata que recebeu mensagens de famosos nas redes sociais. “Também não pago muito pau pra famoso, é realmente só se a pessoa me interessar mesmo", disse.

De família evangélica, Larissa fez uma tatuagem com o nome "mãe" no braço. "Eu fiz uma mãe e uma flor, pensando: ‘Se ela brigar, pelo menos eu escrevi mãe’. Mas cheguei lá e ela começou a chorar, ficou emocionada", afirmou ao G1.

Larissa Santos no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Ricardo Camargo

Aso 30 anos, o biomédico, natural de Aracaju, no Sergipe, deixou a capital para cuidar de moradores de uma comunidade em Ribeirão Preto (SP).

Seu objetivo com o prêmio é poder cursar Medicina e se tornar um médico geriatra, além de trazer sua família para São Paulo. "Antes de falecer, meu pai me pediu para cuidar da minha mãe e irmã", confessa.

Ricardo Camargo no BBB 23: QUEM é o participante da Pipoca?

Marília Miranda

A maquiadora de Natal, no Rio Grande do Norte, realiza lives ao vivo com os seus tutoriais de maquiagem e já era seguida por Juliette antes mesmo da "sister" vencer o Big Brother Brasil. "Quando vi o anúncio dela no BBB 21 eu fui ver o perfil na rede social e vi que ela me seguia. Ela ainda tinha só três mil seguidores”, relatou ao GShow.

As conexões do reality também se estendem à versão do Big Brother em Portugal. Marília é amiga de Bruna Gomes, vencedora do programa no país europeu.

A maquiadora escolheu o "cabrito" como o emoji para sua torcida. “No Nordeste o termo cabrito é muito usado para chamar as crianças. Falei em uma live, muita gente não entendeu e quando eu expliquei o apelido pegou", conta.

Marília Miranda no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Cristian Vanelli

O empresário de Caixias do Sul (RS) é formado em Educação Física e já fez a preparação física do time sub-15 do Juventude. Além disso, trabalhou em uma assessoria esportiva no Rio de Janeiro.

"Quando fui trabalhar com assessoria esportiva, minha visão abriu. Dois anos depois que comecei a treinar crossfit, surgiu a oportunidade de empreender. Tenho um box de cross training e faço MBA de gestão empresarial de liderança”, explicou ao portal do GShow.

Cristian Vanelli no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Bruno Nogueira

O atendente de Farmácia é alagoano e tem 32 anos. Ele diz ser do tipo animado e que vai gerar entretenimento na casa. "O Brasil vai conhecer o meu VRÁ!”, avisa. “Vou incendiar, participar com tudo, beber todas, se jogar. Sou inimigo do fim. Eu sou Pipoca raiz com muito orgulho!”.

Bruno vai entrar no Grupo Pipoca. Ele diz que se espelha em Lady Gaga na vida e que todo dia acorda ouvindo música da Anitta.

Bruno Nogueira no BBB 23: QUEM é o participante da Pipoca?

Tina Calamba

Jornalista e modelo, Tina tem 29 anos e é angolana. Mora no Brasil há 8 anos e escolheu São Paulo como nova casa. É analista de marketing e mãe de duas meninas.

A ex-Miss Benguela diz ser competitiva e promete dar trabalho nas provas, pois se preparou bem. "Fiz treinos intensivos para isso. Vou até o meu limite. Se perco fico com raiva, me puno na academia e malho o dobro”.

Ela luta muay thai e diz que adora mudar o visual.

Tina Calamba no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

Amanda

A médica intensivista de 31 anos nasceu em Astorga (PR) e mora em Campo Largo (PR). Ela diz que é determinada e que está focada no prêmio. "Quando me proponho a fazer uma coisa, vou até o final. Você nunca vai me ver reclamando", conta.

Ela confessa que é fofoqueira assumida e adora namorar, ainda que ache que não tenha sorte nos relacionamentos. "Sou tão ruim no primeiro encontro, que não tenho o segundo”.

Amanda no BBB 23: QUEM é a participante da Pipoca?

BBB 23: quem são os participantes da Casa de Vidro

A Casa de Vidro no BBB 23 iniciou antes do jogo começar - algo que nunca havia sido feito até então. Os quatro participantes da Casa de Vidro - Paula, Manoel Vicente, Gabriel e Giovanna - estavam em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro.

O público escolheu por meio de enquete Paula e Gabriel.

Paula Freitas

Paraense, de Jacundá, filha de nordestinos. "Sou da época do telefone fixo do BBB", destacou.

Paula Freitas no BBB 23: QUEM é a participante da Casa de Vidro?

Gabriel

Modelo e administrador de Ribeirão Preto, São Paulo. "Eu vim aproveitar essa oportunidade do BBB", disse.

Gabriel no BBB 23: QUEM é a participante da Casa de Vidro?

BBB 23: prêmio maior e acumulativo para participante campeão

Após 12 anos, a TV Globo mudou a quantia do prêmio final. O valor fixo segue como R$ 1,5 milhão, a diferença é que, além de arrecadar esse valor, o vencedor receberá uma “quantia extra” por cada paredão que se safar até o final do BBB.

O valor acumula durante os paredões, mas é perdido se o participante for eliminado.

BBB 23: influencer Rafaella Tuma estreia quadro de ilustrações; CONFIRA

Tags