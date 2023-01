BBB 23: onde fica a casa mais vigiada do Brasil; veja localização

A localização da casa é a mesma desde a primeira edição do programa; saiba onde fica a sede do BBB 23

A nova edição do Big Brother Brasil, o BBB 23, começou dia 16 de janeiro. Anualmente, muda a decoração da casa onde ficam os confinados durante o programa.

O local, multicolorido e cheio de personalidade, está situado no mesmo endereço desde a primeira edição do Big Brother Brasil.

Dada a importância do estúdio para o reality show, uma das curiosidades da audiência é: onde fica a casa do BBB? O POVO separou essa e outras informações sobre o reality show. Confira!

BBB 23: onde fica a casa do Big Brother Brasil?

A casa do BBB está montada nos Estúdios Globo, no bairro de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local está situado próximo ao Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca, onde ocorre uma trilha que tem uma parte dedicada a observar a área externa da casa.

BBB 23: como é estrutura da casa do Big Brother Brasil?

Para a primeira edição do reality show, o estúdio foi construído em apenas 55 dias úteis, ocupando uma área de 2,3 mil metros quadrados. O ambiente tem uma cúpula que é usada em dias de chuva, além de ser o local onde ocorrem as festas e provas do programa.

Na casa, há ainda corredores internos, chamados de “câmera cross”, em que os técnicos de filmagens têm acesso às câmeras da casa e aos equipamentos como microfones e trilhos de deslizamento.

Os ambientes da casa geralmente são os mesmos: jardim, cozinha com sala de jantar, sala de estar, quartos, banheiro, dispensa, confessionário, lavanderia e quarto do líder.

Outros cômodos, como spa, academia e deck, foram surgindo ao longo do tempo. Em algumas edições, havia a presença de um terceiro quarto comum.

