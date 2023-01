Prova do Líder BBB 23: quem ganhou? Veja todos os líderes

Veja lista atualizada de quem já ganhou a Prova do Líder do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). Bruna Griphao e Larissa Santos foram as primeiras vencedoras

A disputa pela liderança no Big Brother Brasil (BBB 23), garantindo mais uma semana no jogo, está relacionada com a Prova do Líder. A dinâmica permite que o vencedor indique um dos participantes para a eliminação, conhecida pelo público como “paredão”.

A estreia da prova do líder no reality também é responsável pela divisão da “casa mais vigiada do Brasil” entre “VIP” e “Xepa”. O primeiro lado recebe mais estalecas e possui mais opções para as refeições, diferente da Xepa.

Prova do Líder BBB 23: Bruna Griphao e Larissa Santos (19/01)

A dupla Bruna Griphao e Larissa Santos foi vitoriosa na primeira prova do líder do reality. Seguindo uma votação do público no início do programa, os participantes foram separados em pares (um Camarote e um Pipoca) na 23ª edição.

As líderes escolheram quatro duplas para o quarto VIP: Fred e Ricardo; MC Guimê e Tina; Paula e Gabriel; Amanda e ‘Cara de Sapato’. Os outros brothers ficarão na Xepa.

Prova do Líder BBB 23: Quarto VIP

O quarto dos líderes na nova edição foi inaugurado por Bruna Griphao e Larissa Santos. Além das fotos de suas famílias, a dupla conferiu uma central de controle capaz de ver as câmeras do reality.

Prova do líder BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

