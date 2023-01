Poder Curinga no BBB 23: o que é e quem ganhou

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB 23), Tadeu Schmidt, anunciou uma nova adição ao reality, o “Poder Curinga”. A cada semana, os brothers participam de um “leilão” para receber vantagens por meio do “card de poder”.

A dinâmica começou nesta sexta-feira, 20, após a prova do líder, vencida pela dupla Bruna Griphao e Larissa Santos. No confessionário, durante o Raio-X, os participantes ofereceram um “lance” com as suas estalecas e o maior valor receberá o poder.

BBB 23: Poder Curinga da semana

O Poder Curinga da semana revelado por Tadeu Schmidt foi o voto de peso dois para o paredão. A decisão não muda a indicação das líderes, mas a escolha dos vencedores com o “card de poder” significará uma vantagem de dois votos.

O lance da dupla será garantido de forma individual, ou seja, cada um escolherá o seu lance sem consciência da escolha do outro.

BBB 23: Quem ganhou o Poder Curinga

A participante Tina foi anunciada como a vencedora do primeiro Poder Curinga do BBB 23. A sister “arrematou” o lance dos outros participantes e recebeu o “card de poder” ao lado de sua dupla, MC Guimê.

Anteriormente, Tina e MC Guimê haviam perdido a prova de imunidade e foram vetados de participar da prova do líder. Com sua nova vantagem, os dois possuem voto com peso dois na indicação para o paredão.

