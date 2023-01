BBB 23: programação de cada dia; segunda-feira a domingo

A 23ª edição do maior reality show do país começará, o Big Brother Brasil 23 (BBB 23), começará na segunda-feira, dia 16/1. Confira abaixo a programação da TV Globo de segunda-feira a domingo e o horário de cada dia.

A dinâmica do programa segue um cronograma semanal pré-estabelecido e possui novidades ao longo dos dias, como paredão surpresa, uma prova de resistência inesperada ou o toque do big fone.

Com isso, o programa bagunça a casa e estimula a participação daqueles jogadores considerados “plantas”, reforçando o protagonismo de algumas pessoas no reality.

BBB 23: CONFIRA onde assistir ao vivo e tudo sobre os participantes

BBB 23: programação de cada dia da semana e horário



Confira abaixo a dinâmica semanal do reality show da TV Globo



Segunda-feira

Às segundas-feiras ocorre o muito esperado jogo da discórdia, que tem como finalidade única gerar conflitos entre os participantes do jogo.

Na dinâmica, o apresentador do programa deve estimular os participantes a falarem o que lhes incomodam nos demais pessoas confinadas.

Horário: A partir das 22h45min

Terça-feira

Às terças-feiras ocorre a eliminação de um dos participantes emparedados. Durante a semana antes do paredão, os espectadores votam no jogador que desejam eliminar. Quem obtiver a maior votação, deixa a casa e não concorre mais ao prêmio milionário.

Horário: A partir das 22h35min

Quarta-feira

A festa do líder ocorre toda semana às quartas-feiras. Ao vencer a prova na semana anterior, a diversão em homenagem ao líder ocorre na véspera da decisão do próximo "comandante" da casa.

Horário: A partir das 22h40min

Quinta-feira

A prova do líder é a disputa que define toda a dinâmica do jogo ao longo da semana, pois além de o líder da casa ter imunidade, ele ter o poder supremo de indicar alguém direto para o paredão.

A disputa pela liderança ocorre toda quinta-feira e é exibida ao vivo na Globo. As provas são sempre diferentes umas das outras e costumam demandar resistência física.

Horário: A partir das 22h20min

Sexta-feira



Assim como a prova do líder, a dinâmica da prova do anjo é sempre diferente no decorrer de todo o jogo, podendo ser uma prova de sorte ou de habilidade, por exemplo.

O anjo tem imunidade e não pode ser indicado ao paredão. Após a dinâmica, o vencedor da prova escolhe dois participantes que serão castigados e terão que vestir as roupas de monstro da semana.

Horário: A partir das 22h45min

Sábado

No Big Brother Brasil, as festas são sempre muito aguardadas pelos espectadores. O evento ocorre aos sábados e costumar ser garantia de polêmicas, diversão, formação de casais e de "lavação de roupa suja".

Horário: A partir das 22h15min

Domingo

No Domingo, o Paredão é formado. Primeiramente, o anjo imuniza algum participante, este não poderá ser eliminado.

Na sequência, o líder indica um participante que vai direto para o Paredão. Depois, os demais confinados, incluindo o indicado do líder, vão ao confessionário anunciar seus votos. O mais votado vai ao paredão

Se houver empate, cabe ao líder o voto de minerva, que decide qual dos mais votados enfrentará a avaliação do público.

Horário: A partir das 23h10min

Programação da TV Globo: onde assistir ao vivo ao BBB 23?

O BBB 23 tem transmissão aberta na televisão brasileira, pela TV Globo. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

Programação do BBB 23: quanto tempo dura e quando acaba?

A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão.

A temporada anterior teve 100 dias de confinamento, empatada com o BBB 21 como as mais longas já exibidas. Se permanecer assim, o reality deve terminar no meio do mês de abril.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar.

O BBB 23 tem 22 participantes; CONHEÇA cada um

