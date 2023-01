BBB: como surgiu o reality mais popular do Brasil? Veja história

O programa é a edição brasileira do reality holandês Big Brother. No Brasil, o BBB foi televisionado pela primeira vez em 2002. Veja história do programa

O Big Brother Brasil é um reality show de confinamento produzido e televisionado anualmente pela Rede Globo.

O programa é a edição brasileira do reality holandês Big Brother, inventado em 1999 pelo produtor de TV John de Mol.

A primeira edição do programa no Brasil foi exibida em 2002. No mesmo ano, após o sucesso do BBB, ocorreu a segunda edição do 'show de realidade', o BBB 2.

A partir de 2003, o Big Brother Brasil passou a ser exibido somente uma vez ao ano.

História do BBB: o que inspirou a criação do programa?

Para quem está familiarizado com o romance '1984', do escritor inglês George Orwell, o termo Big Brother (em português, grande irmão) foi utilizado por ele para retratar uma sociedade distópica em que um líder autoritário, chamado de Grande Irmão, vigia e manipula a população.

A ideia do programa, portanto, é vigiar os participantes confinados durante 24h por meio de câmeras instaladas na casa, de modo que os participantes seriam submetidos a provas de resistência física e psicológica para garantir a permanência do jogo e o prêmio de vencedor.

BBB: apresentadores

Durante todas as edições do Big Brother Brasil, houve vários apresentadores; confira

Marisa Orth (2002)

Pedro Bial (2002-2016)

Tiago Leifert (2017-2021)

Thadeu Schmidt (2022-presente)

BBB: prêmios e vencedores

Veja a seguir a lista dos três primeiros lugares de cada edição e o valor de seus respectivos prêmios:

BBB 1 (2002)

Vencedor: R$ 500 mil - Kleber Bambam

2º lugar: R$ 30 mil - Vanessa Pascale

3º lugar: R$ 20 mil - André Gabeh

BBB 2 (2002)

Vencedor: R$ 500 mil - Rodrigo Leonel

2º lugar: R$ 30 mil - Manuela Sadeeh



BBB 3 (2003)

Vencedor: R$ 500 mil - Dhomini Ferreira

2º lugar: R$ 30 mil - Elane Silva



BBB 4 (2004)

Vencedor: R$ 500 mil - Cida dos Santos

2º lugar: R$ 50 mil - Thiago Lira



BBB 5 (2005)

Vencedor: R$ 1 milhão - Jean Wyllys

2º lugar: R$ 50 mil - Grazi Massafera

3º lugar: R$ 20 mil - Sammy Ueda

BBB 6 (2006)

Vencedor: R$ 1 milhão - Mara Viana

2º lugar: R$ 50 mil - Mariana Felício

3º lugar: R$ 30 mil - Rafael Valente

BBB 7 (2007)

Vencedor: R$ 1 milhão - Diego Gasques

2º lugar: R$ 50 mil - Carollini Honório



BBB 8 (2008)

Vencedor: R$ 1 milhão - Rafinha Ribeiro

2º lugar: R$ 100 mil - Gyselle Soares



BBB 9 (2009)

Vencedor: R$ 1 milhão - Maximiliano Porto

2º lugar: R$ 100 mil - Priscila Pires

3º lugar: R$ 50 mil - Francine Piaia

BBB 10 (2010)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Marcelo Dourado

2º lugar: R$ 150 mil - Fernando Cardoso

3º lugar: R$ 50 mil - Cadu Parga

BBB 11 (2011)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Maria Melillo

2º lugar: R$ 150 mil - Wesley Schunk

3º lugar: R$ 50 mil - Daniel Rolim

BBB 12 (2012)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Fael Cordeiro

2º lugar: R$ 150 mil - Fabiana Teixeira



BBB 13 (2013)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Fernanda Keulla

2º lugar: R$ 150 mil - Nasser Rodrigues

3º lugar: R$ 50 mil - Andressa Ganacin

BBB 14 (2014)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Vanessa Mesquita

2º lugar: R$ 150 mil - Ângela Munhoz

3º lugar: R$ 50 mil - Clara Aguilar

BBB 15 (2015)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Cézar Lima

2º lugar: R$ 150 mil - Amanda Djehdian



BBB 16 (2016)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Munik Nunes

2º lugar: R$ 150 mil - Maria Claudia Macedo



BBB 17 (2017)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Emilly Araújo

2º lugar: R$ 150 mil - Vivian Amorim

3º lugar: R$ 50 mil - Ieda Wobeto

BBB 18 (2018)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Gleici Damasceno

2º lugar: R$ 150 mil - Kaysar Dadour

3º lugar: R$ 50 mil - Ana Clara Lima & Ayrton Lima

BBB 19 (2019)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Paula von Sperling

2º lugar: R$ 150 mil - Alan Possamai



BBB 20 (2020)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Thelma Assis

2º lugar: R$ 150 mil - Rafa Kalimann

3º lugar: R$ 50 mil - Manu Gavassi

BBB 21 (2021)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Juliette Freire

2º lugar: R$ 150 mil - Camilla de Lucas

3º lugar: R$ 50 mil - Fiuk

BBB 22 (2022)

Vencedor: R$ 1,5 milhão - Arthur Aguiar

2º lugar: R$ 150 mil - Paulo André Camilo

3º lugar: R$ 50 mil - Douglas Silva

BBB: participação de celebridades

Primordialmente, eram reunidas na casa, pessoas anônimas e foi assim até a 19ª edição do Big Brother Brasil.

A partir de 2020, na 20ª edição do programa, famosos passaram a compor o elenco do BBB, de modo que a casa passou a ser divida em 'Pipoca', que corresponde aos desconhecidos do público, e 'Camarote', que corresponde ás celebridades.

Veja os famosos que já estiveram no programa desde então:

2020

Babu Santana

Bianca Andrade

Gabi Martins

Lucas Chumbo

Manu Gavassi

Mari Gonzalez

Petrix Barbosa

Pyong Lee

Rafa Kalimann

2021

Camilla De Lucas

Carla Díaz

Karol Conká

Fiuk

Lucas Penteado

Nego Di

Pocah

Projota

Rodolfo

Viih Tube

2022

Arthur Aguiar

Bruna Gonçalves

Douglas Silva

Pedro Scooby

Jade Picon

Linn da Quebrada

Maria

Naiara Azevedo

Paulo André

Tiago Abravanel

2023

