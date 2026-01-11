Enquete Uol BBB 26: quem são os favoritos da Casa de Vidro Nordeste?Votação aponta preferência do público entre os candidatos nordestinos que disputam vaga no reality; confira porcentagem a seguir
A Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 tem movimentado o público desde a abertura da votação popular, nessa sexta-feira, 9.
A dinâmica da Casa de Vidro reúne candidatos confinados em um espaço totalmente transparente, fora da casa principal, acompanhados em tempo real pelo público.
A entrada no BBB 26 depende exclusivamente da votação popular, realizada de forma online, pelo gshow, plataforma oficial do programa.
Veja abaixo quem são os participantes da Casa de Vidro Nordeste que disputam a preferência do público na Enquete UOL.
A Enquete UOL se tornou um termômetro informal da preferência dos espectadores e indica quais participantes da região Nordeste largam na frente na disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.
Embora não tenha caráter oficial, o levantamento costuma refletir tendências de torcida e engajamento nas redes sociais.
Enquete Uol BBB 26 atualizada: quais são os favoritos da Casa de Vidro Nordeste?
A consulta extraoficial reúne mais de 37 mil votos até a produção desta matéria e já aponta para possíveis ganhadores para entrarem no programa. No momento, o cenário atualizado está assim:
- Maxiane - 5%
- Rafaella - 1,9%
- Marcelo - 1,85%
- Leandro - 1,13%
Com esse recorte feito da enquete onde estão todos os 20 participantes das Casas de Vidro do Brasil, Maxiane e Marcelo são os mais cotados a entrar pelo Nordeste.
Apenas um homem e uma mulher de cada região entrará como Pipoca nessa edição.
BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro região Nordeste
Maxiane
Aos 32 anos, Maxiane é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata e moradora de Carpina, em Pernambuco, ela aposta na comunicação direta e na própria história de vida para conquistar o público.
Criada em uma família humilde, construiu carreira na educação pública e passou a produzir conteúdo sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade. No BBB, afirma que o principal objetivo é financeiro e diz não ter medo de julgamentos ou cancelamento.
Rafaella
Rafaella tem 29 anos, nasceu e vive em Maceió, Alagoas. Terapeuta ocupacional, atua com crianças no espectro autista, especialmente em famílias com dificuldade de acesso ao tratamento.
Com passagem por diferentes áreas profissionais, ela também está concluindo a graduação em Medicina Veterinária. Nas redes sociais, ficou conhecida por mostrar a rotina dentro de ônibus, reforçando a identificação com o “povão”. No jogo, promete sinceridade e posicionamento firme.
Leandro
Natural de Salvador e morador de Itapuã, na capital baiana, Leandro tem 42 anos e é produtor cultural e arte-educador. Criado pela avó, enfrentou dificuldades desde a infância, trabalhando cedo para ajudar em casa e chegando a viver em situação de rua na juventude.
Formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ele se define como um “artista frustrado” por não ter conseguido viver da música como sonhava. No BBB 26, vê a chance de mudar a própria trajetória e garantir um futuro melhor para a filha de 11 anos.
Marcelo
Médico de 31 anos, Marcelo é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora atualmente. Iniciou a vida acadêmica em Psicologia, mas decidiu estudar Medicina na Bolívia.
De volta ao Brasil, atua no sistema público de saúde e se define como o principal apoio emocional e financeiro da família. No reality, aposta no carisma, na persuasão e na estratégia para conquistar o público e afirma querer viver com mais liberdade a juventude.
BBB 26: estreia e atualizações do programa
O Big Brother Brasil 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela Globo.
A Enquete UOL segue aberta e recebe votos de internautas interessados em opinar sobre quem merece entrar no BBB 26.
O resultado oficial, no entanto, será definido apenas pela votação realizada no gshow, único canal válido para decidir quais participantes da Casa de Vidro Nordeste garantem vaga no reality da TV Globo.