Enquete Uol BBB 26: quem são os favoritos da Casa de Vidro Nordeste?

Candidatos BBB 26 Região Nordeste / Crédito: Reprodução Globo/Gshow

A Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 tem movimentado o público desde a abertura da votação popular, nessa sexta-feira, 9. A dinâmica da Casa de Vidro reúne candidatos confinados em um espaço totalmente transparente, fora da casa principal, acompanhados em tempo real pelo público.

Embora não tenha caráter oficial, o levantamento costuma refletir tendências de torcida e engajamento nas redes sociais. Enquete Uol BBB 26 atualizada: quais são os favoritos da Casa de Vidro Nordeste?

A consulta extraoficial reúne mais de 37 mil votos até a produção desta matéria e já aponta para possíveis ganhadores para entrarem no programa. No momento, o cenário atualizado está assim: Maxiane - 5%



Rafaella - 1,9%



Marcelo - 1,85%



- 1,85% Leandro - 1,13% Com esse recorte feito da enquete onde estão todos os 20 participantes das Casas de Vidro do Brasil, Maxiane e Marcelo são os mais cotados a entrar pelo Nordeste.

BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro região Nordeste Maxiane Aos 32 anos, Maxiane é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata e moradora de Carpina, em Pernambuco, ela aposta na comunicação direta e na própria história de vida para conquistar o público.