BBB 26 participantes: quem é Rafaella, da Casa de Vidro Nordeste

A alagoana Rafaella é uma das participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 / Crédito: Reprodução: Globo/gshow

A alagoana Rafaella, de 29 anos, é uma das participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26, anunciada nesta sexta, 9, durante transmissão ao vivo da Globo. Natural de Maceió, onde nasceu e mora, ela entra na disputa por uma vaga no reality show da TV Globo levando como marca a espontaneidade, a energia e a defesa de que representa o “povão”, como define em sua apresentação oficial no gshow.

Para a participante, a multiplicidade de experiências reflete curiosidade, dedicação e vontade constante de aprender.

Rafaella adianta que pretende se posicionar sempre que necessário e que não entrará no programa com receio de confrontos, apostando na franqueza como principal estratégia.