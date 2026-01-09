BBB 26 participantes: quem é Rafaella, da Casa de Vidro Nordeste

BBB 26 participantes: quem é Rafaella, da Casa de Vidro NordesteTerapeuta ocupacional de Maceió aposta na sinceridade e no "jeito do povão" para entrar no reality; confira quem é a possível nova participante
A alagoana Rafaella, de 29 anos, é uma das participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26, anunciada nesta sexta, 9, durante transmissão ao vivo da Globo.
Natural de Maceió, onde nasceu e mora, ela entra na disputa por uma vaga no reality show da TV Globo levando como marca a espontaneidade, a energia e a defesa de que representa o “povão”, como define em sua apresentação oficial no gshow.
Confira mais a seguir sobre a possível participante do BBB 26.
BBB 26: quem é Rafaella, da Casa de Vidro Nordeste?
Terapeuta ocupacional, Rafaella, ou Rafa Jaqueira, trabalha com crianças no espectro autista, atendendo famílias que não conseguem acesso regular a tratamento especializado.
A trajetória profissional é diversa: ela já trabalhou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e, atualmente, está na fase final da graduação em Medicina Veterinária.
Para a participante, a multiplicidade de experiências reflete curiosidade, dedicação e vontade constante de aprender.
Rafaella adianta que pretende se posicionar sempre que necessário e que não entrará no programa com receio de confrontos, apostando na franqueza como principal estratégia.
Rotina diária e redes sociais de Rafaella, da Casa de Vidro Nordeste
Nas redes sociais, Rafaella produz conteúdo de forma pouco convencional. Em meio a longos deslocamentos pela cidade, grava vídeos dentro de ônibus, mostrando a rotina diária, cafés da manhã compartilhados e até comemorações de aniversário no transporte coletivo.
A proposta, segundo ela, é retratar a vida real, sem filtros, aproximando-se de quem enfrenta desafios semelhantes no dia a dia.
De personalidade intensa, Rafaella se descreve como impulsiva e sincera. Afirma que aprendeu a valorizar a própria vida e o tempo, encarado como algo breve e precioso.
O BBB 26 surge, para ela, como um grande desafio pessoal e, sobretudo, como uma chance concreta de mudança de vida. Entre os planos, estão a busca por independência financeira, o sonho de casar e a possibilidade de oferecer melhores condições à família.
Casa de Vidro Nordeste BBB 26
Na dinâmica da Casa de Vidro, os participantes ficam confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público.
A entrada definitiva no BBB depende exclusivamente da votação popular, feita de forma online pelo gshow, site oficial do programa, que já está disponível.
Os mais votados garantem vaga no elenco principal do reality. Além da região Nordeste, as demais regiões do Brasil apresentam 2 homens e 2 mulheres cada para serem votados.
O BBB 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, com exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo e na interação com o público.
Instagram: @rafajaqueira