Enquete Nordeste BBB 26: Maxiane, Rafaella, Leandro ou Marcelo?

20 candidatos à Pipoca do BBB 26 estão na prova da Casa de Vidro para participar do reality; vote na enquete para quem deve entrar da região Nordeste

Possíveis participantes da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) foram anunciados nesSa sexta-feira, 9. Com a dinâmica da Casa de Vidro, os Pipocas do reality show serão decididos a partir do voto do público.

Os 20 candidatos estão divididos por região do País. De cada casa, devem ser votados um homem e uma mulher para entrarem, oficialmente, na casa.