Enquete Nordeste BBB 26: Maxiane, Rafaella, Leandro ou Marcelo?

Enquete Casa de Vidro BBB 26: quem deve entrar da região Nordeste? Vote

20 candidatos à Pipoca do BBB 26 estão na prova da Casa de Vidro para participar do reality; vote na enquete para quem deve entrar da região Nordeste
Júlia Honorato
Júlia Honorato
Possíveis participantes da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) foram anunciados nesSa sexta-feira, 9. Com a dinâmica da Casa de Vidro, os Pipocas do reality show serão decididos a partir do voto do público.

Os 20 candidatos estão divididos por região do País. De cada casa, devem ser votados um homem e uma mulher para entrarem, oficialmente, na casa.  

Após o pré-jogo, que define o elenco até domingo, 11, o BBB 26 estreia no dia seguinte, 12, na segunda-feira. O reality terá exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow, onde as votações acontecem.

Entre Maxiane, Rafaella, Leandro e Marcelo, que integram a região Nordeste, opine sobre quem você acha que deve participar do BBB 26 pela enquete O POVO.

Casa de Vidro BBB 26: vote na enquete

 

