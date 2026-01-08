Participantes BBB 26: quando serão anunciados e como será

Participantes do BBB 26: quando os nomes serão anunciados e como seráThadeu Schmidt revela os Pipocas antes de estreia da 26ª edição. Público poderá votar em qual participante quer que entre oficialmente na casa
A 26ª edição do BBB começa antes da estreia. Pela primeira vez, os "pipocas" serão anunciados nessa sexta-feira, 9, para serem vigiados pelo público em cinco "Casas de Vidro", uma em cada região do País.
Apesar de já serem conhecidas pelos fãs do reality, a dinâmica da Casa de Vidro vem com novidades. Nesta temporada, 20 candidatos disputarão vagas na casa principal, com quatro em cada cúpula.
Os nomes serão apresentados ao longo da programação da Globo, com entradas ao vivo, feitas por Tadeu Schmidt. Ao todo, 10 participantes, 5 homens e 5 mulheres, serão escolhidos para integrar o elenco oficial do reality.
Os participantes oficiais serão anunciados na transmissão de estreia, no dia 12 de janeiro, logo após a novela "Três Graças".
Participantes do BBB 26: como será a seleção das Casas de Vidro
Serão cinco Casas de Vidro espalhadas pelos shoppings do País, uma em cada região. Para a dinâmica, gondolas transparentes serão instaladas em shoppings, onde participantes selecionados serão confinados.
Os assinantes da Globoplay poderão acompanhar as cinco casas 24 horas por dia, com 12 sinais de transmissão simultânea. Além da "telinha", o público pode vigiar os pipocas pessoalmente, das 10h às 23h, nos respectivos shoppings:
- São Paulo: ParkShopping São Caetano, em Caetano do Sul;
- Distrito Federal: no Conjunto Nacional, em Brasília
- Bahia: no Shopping Bela Vista, em Salvador;
- Amazonas: no Sumaúma Park Shopping Manaus;
- Rio Grande do Sul: no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.
Ao final, após um período de observação e votação, a audiência poderá votar no site Gshow em um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro.
Tudo sobre a estreia do BBB 26
A nova edição do Big Brother Brasil estreia dia 12 de janeiro com várias novidades. Em 2026, o grupo Pipoca será escolhido pelo público por meio de Casas de Vidro.
Além disso, um novo grupo foi adicionado à temporada: os "veteranos". Eles serão selecionados entre participantes de edições anteriores do BBB, formando assim, três grupos diferentes: celebridades (camarotes), anônimos (pipocas) e os veteranos.
O BBB 26 contará com 12 sinais de transmissão simultânea para os assinantes da Globoplay. No "Mosaico BBB", o público terá acesso a cada cômodo da cada e a opção de selecionar o áudio da câmera desejada.