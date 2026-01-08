Participantes BBB 26: quando serão anunciados e como será

Participantes do BBB 26 serão anunciados antes da estreia / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

A 26ª edição do BBB começa antes da estreia. Pela primeira vez, os "pipocas" serão anunciados nessa sexta-feira, 9, para serem vigiados pelo público em cinco "Casas de Vidro", uma em cada região do País. Apesar de já serem conhecidas pelos fãs do reality, a dinâmica da Casa de Vidro vem com novidades. Nesta temporada, 20 candidatos disputarão vagas na casa principal, com quatro em cada cúpula.

Os nomes serão apresentados ao longo da programação da Globo, com entradas ao vivo, feitas por Tadeu Schmidt. Ao todo, 10 participantes, 5 homens e 5 mulheres, serão escolhidos para integrar o elenco oficial do reality. Os participantes oficiais serão anunciados na transmissão de estreia, no dia 12 de janeiro, logo após a novela "Três Graças". Participantes do BBB 26: como será a seleção das Casas de Vidro Serão cinco Casas de Vidro espalhadas pelos shoppings do País, uma em cada região. Para a dinâmica, gondolas transparentes serão instaladas em shoppings, onde participantes selecionados serão confinados.

Os assinantes da Globoplay poderão acompanhar as cinco casas 24 horas por dia, com 12 sinais de transmissão simultânea. Além da "telinha", o público pode vigiar os pipocas pessoalmente, das 10h às 23h, nos respectivos shoppings: São Paulo: ParkShopping São Caetano, em Caetano do Sul;

Distrito Federal: no Conjunto Nacional, em Brasília

Bahia: no Shopping Bela Vista, em Salvador;

Amazonas: no Sumaúma Park Shopping Manaus;

Rio Grande do Sul: no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Ao final, após um período de observação e votação, a audiência poderá votar no site Gshow em um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro.