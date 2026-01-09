Participantes BBB 26: quem é Leandro, da Casa de Vidro Nordeste

Para Leandro, o programa representa construir um futuro diferente para si e para a filha / Crédito: Reprodução: Globo/gshow

O baiano Leandro, de 42 anos, é um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26, anunciado nesta sexta, 9, durante transmissão ao vivo da Globo. Natural de Salvador e morador do bairro de Itapuã, ele entra na disputa por uma vaga no reality levando uma história marcada por dificuldades, arte e a busca por uma virada de vida, conforme apresentado em seu perfil oficial no gshow.

Produtor cultural e arte-educador, Leandro foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Desde cedo, precisou trabalhar para ajudar em casa: ainda criança, vendeu picolé, amendoim na feira, raspou cana e fez serviços de limpeza. Na juventude, enfrentou um período de vida nas ruas, experiência que marcou profundamente sua trajetória pessoal.

A sensibilidade artística apareceu cedo. Aos 8 anos, Leandro já demonstrava interesse pelas artes, caminho que seguiu mais tarde ao se formar em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma universitário. Leandro no BBB 26: visibilidade além do prêmio Apesar da formação, ele se define atualmente como um “artista frustrado”, afirmando que o sonho de viver da música não se concretizou como imaginava, especialmente do ponto de vista financeiro.