BBB 25 ontem (30/01): o que aconteceu? Veja resumo com últimas notícias

Acompanhe o resumo do que aconteceu no BBB 25 durante o dia 30 de janeiro / Crédito: reprodução / GloboPlay

A quinta-feira, 30, foi intensa no Big Brother Brasil 25 (BBB 25), com emoções à flor da pele e momentos marcantes. A casa passou por uma ação inesperada com sirenes, fumaça e apagão, deixando os participantes em alerta. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Além disso, o clima de romance avançou, enquanto o jogo esquentou com desdobramentos do Big Fone e uma nova Prova de Resistência.

Resumo do que aconteceu dia 30/01 no BBB 25: tensão após o Big Fone A repercussão da ligação atendida por Eva na quarta-feira, 29, ainda dominava as conversas na casa. A sister confessou estar angustiada com o impacto da decisão: “Atendi a um Big Fone caríssimo”. No entanto, Gracyanne não se comoveu e questionou o choro da colega: “Choro resolve tudo então?”, comentou em conversa com Giovanna. Além disso, Maike virou alvo de críticas após o almoço especial, com Gracyanne o classificando como “Maria vai com as outras”. Já Giovanna, por outro lado, decidiu assumir um possível romance: “Se tinha um pinguinho de indecisão, agora não tem mais”. No Queridômetro, as rivalidades ficaram evidentes: Eva recebeu o emoji de vômito de Gracyanne, reforçando o clima tenso.

BBB 25: CONFIRA como foi show de quarta após polêmicas do almoço do Big Fone Resumo do que aconteceu dia 30/01 no BBB 25: pânico na casa com sirenes e apagão Apagão no BBB 25; confira o que aconteceu dia 30/01 Crédito: reprodução / GloboPlay Uma ação inesperada deixou os brothers assustados. Em meio a sirenes, fumaça e gritos, a casa ficou no escuro por alguns minutos, levando os participantes a acreditar que se tratava de uma dinâmica envolvendo a Central do Líder. O momento inusitado viralizou nas redes sociais.

Resumo do que aconteceu dia 30/01 no BBB 25: romance segue em alta Aline e Diogo Almeida continuam se aproximando, mas o brother pregou cautela: “A gente está tendo essa aproximação. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter alguma coisa”. Já Gracyanne, que perdeu o momento do primeiro beijo do casal, brincou: “Só eu, no Brasil inteiro, que não vi esse beijo”. Enquanto isso, Vinícius alertou sobre a intensidade de Aline: “Tomara que dure, porque com duas semanas já está pegando bode da cara dos outros”. Resumo do que aconteceu dia 30/01 no BBB 25: choro e desabafos na casa Aline desabou no colo de Daniele Hypolito, que a consolou: “Estamos aqui para isso, não se preocupa”. Em seguida, Delma também ofereceu apoio com um abraço: “Abraço de mãe para te esquentar um pouquinho”.