BBB 25: como foi show de quarta após polêmicas do almoço do Big Fone?

O clima durante o dia não foi um dos melhores no BBB 25 nessa quarta-feira, 29. Após saberem que todos ouviram o que foi dito no almoço, Eva e Renata tiveram que lidar com as consequências durante a festa. Ainda, aconteceu o primeiro beijo de Aline e Diogo. Veja o que aconteceu no Show de Quarta do BBB 25.



BBB 25: Gracyanne Barbosa é vetada da festa Com uma das consequências estipuladas no "almoço do Big Fone", Gracyanne Barbosa ficou de fora da festa. Como justificativa, Delma alegou que a musa dorme cedo e não bebe, o que não foi bem recebido.

"Eu detestei o argumento. É um negócio que eu sempre ouvi: 'Ai, não bebe, não se diverte'; 'Ai, não come, não é feliz'; 'Ai, votei em você porque você vai para a academia'. São argumentos que me incomodam", desabafou Gracyanne antes do evento. BBB 25: Diogo e Aline se beijam Estando em clima de romance desde os primeiros dias de confinamento, Diogo e Aline finalmente se beijaram nesta madrugada. O momento foi celebrado por quem estava ao redor do casal. No entanto, Vinícius - que é dupla da sister no programa - não aprovou a atitude. Ele desabafou dizendo: "Você não me decepcionou, você só me surpreendeu, conseguiu me surpreender. Fizeram assim para mim", disse ele, fazendo sinal de “dedo para baixo”.

BBB 25: Eva diz que ficou mexida com questionamentos pós-almoço Enquanto a festa ainda rolava do lado de fora da casa, Eva e Renata tiveram uma conversa no quarto. Chorando, Eva admitiu que ficou chateada com os questionamentos de Aline e Vinicius sobre o que foi dito no almoço. Na ocasião, os baianos negaram terem dito que não mudariam de quarto “de jeito nenhum”.

